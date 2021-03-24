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الأربعاء، 24-03-2021 12:43 م

باستخدام 'أندرويد'.. كوالكوم تخطط لـ 'غزوة' جديدة نحو سوق الإلكترونيات

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الوكيل الاخباري - قال موقع أندرويد بوليس" أن شركة كوالكوم الأمريكية تخطط لأول "غزو" لسوق الإلكترونيات الاستهلاكية منذ سنوات، بجهاز يشبه إلى حد كبير وحدة التحكم في ألعاب "سويتش" Switch الشهيرة من "نينتيندو" Nintendo.

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وذكر الموقع أن مصدرا مطلعا على إستراتيجية الشركة، قال إن وحدة التحكم في الألعاب التي تعمل بنظام "أندرويد" ستحاول عرض شرائح "سناب دراغون" Snapdragon للشركة في شكل أقل تقليدية.

 

الجهاز، الذي تم تسريب صور غير نهائية له، مألوف لأي شخص يمتلك "سويتش" Switch.

توجد وحدات التحكم في نمط "جويكون" (joycon) القابلة للفصل على الجانبين الأيسر والأيمن من وحدة التحكم الأساسية، والتي تشبه الهاتف الذكي السميك والأكبر.


بحسب الموقع، هناك سبب وجيه لهذه الخطوة: تعتقد الشركة أن الارتفاع الحراري الإضافي الذي يوفره التصميم الأكثر سمكًا سيجعل معالجها يعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة بشكل ملحوظ من الهاتف الذكي الحديث الرقيق للغاية.


تستخدم كوالكوم أيضًا هذه المساحة لتعبئة بطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة والتي يتم تزويدها بتقنية الشحن السريع Quick Charge.


وفقًا للموقع، تستخدم كوالكم موردًا متميزًا في مساحة وحدة التحكم لتصميم لوحات الألعاب وتصنيعها، ولم يتم توفير الأبعاد الدقيقة لوحدة التحكم وشاشة العرض أيضًا.


مثل "سويتش"، ستدعم كوالكوم المحمولة إمكانات العرض للتشغيل على تلفزيون أو شاشة خارجية، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك يعني منفذًا مخصصًا مثل mini HDMI أو ما إذا كان منفذ شحن USB-C يخدم وظيفة مزدوجة. ويتم أيضًا عرض فتحة بطاقة SD للتخزين القابل للتوسيع.


ستعمل وحدة التحكم "أندرويد 12"مع مشغل مخصص وتتميز بالدعم الكامل لمجموعة تطبيقات وخدمات "غوغل بلاي" Google Play.
لدى كوالكوم أيضًا خطط لبناء بوابة المحتوى الخاصة بها.


الهدف الحالي لشركة كوالكوم هو إطلاق الجهاز في الربع الأول من عام 2022 - مما يعني أنه من المحتمل أن يحتوي على الجيل التالي من "سنابدراغون سيليكون" Snapdragon silicon.

 

سبوتنيك

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