باكستان تحظر تطبيق تيك توك

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الباكستانية عن حظر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، محملة مديريه المسؤولية عن الفشل في منع تداول "محتوى غير مفيد" عبره.

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وأوضحت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في باكستان يوم الجمعة أن حظر التطبيق يأتي في ظل شكاوى من فئات مختلفة من المجتمع على "محتوى غير أخلاقي" يجري تداوله عبره.



ولفتت سلطة الاتصالات الباكستانية إلى أنها ستراجع هذا القرار إذا وضع مديرو التطبيق آلية مرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.

شاشة نيوز

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