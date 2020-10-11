الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

تطورات دوام المدارس في الاردن

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا اليوم الى 10

تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا




الأحد، 11-10-2020 04:08 م

باكستان تحظر تطبيق تيك توك

thumbs_b_c_43794037716008e197337eca7608166f


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الباكستانية عن حظر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، محملة مديريه المسؤولية عن الفشل في منع تداول "محتوى غير مفيد" عبره.

اضافة اعلان

وأوضحت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في باكستان يوم الجمعة أن حظر التطبيق يأتي في ظل شكاوى من فئات مختلفة من المجتمع على "محتوى غير أخلاقي" يجري تداوله عبره.


ولفتت سلطة الاتصالات الباكستانية إلى أنها ستراجع هذا القرار إذا وضع مديرو التطبيق آلية مرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.

 

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
180820084208829_youtube-tv

غوغل تخطط لجعل يوتيوب أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت

W5om39

احذر.. هناك من يتجسس على هاتفك إذا رأيتَ هذه الإشارة!

iStock-1169192820 (1)

نصائح "مسبار" لكشف الأخبار الزائفة

x1080

غوغل تطلق إصدارا جديدا مخصصا لـ الاجتماعات الصغيرة

استخدام-الطفل-الهاتف-المحمول

نصائح هامة للحد من استخدام طفلك للهاتف

45536-1871759325

أسرع طريقة لإيجاد اللينكات والصور والمقاطع داخل محادثات الواتسآب

أخبار متعلقة
6812

إنستغرام يضيف تحديثات جديدة تحوله إلى ما يشبه تيك توك

2d39ac0b-e5ab-4ab8-8c76-c4a8048e5fb5_16x9_1200x676

تصميم جديد من واتسآب يمكنه إنقاذ هاتفك!

i08UzDvOHvzjkK8O9PyX4TzzEaOWc2ZE9LENopcA

تحد خطير على 'تيك توك' يؤدي إلى تلف دائم في الأسنان

20200319150613-tiktok-780x470

تيك توك.. هذه هي البيانات التي يجمعها التطبيق من هاتفك

E007C765-3D03-4F95-92EC-82E54C80E029.

قبل الحظر بساعات.. ارتفاع هائل في تنزيلات تيك توك

tiktok-ban

تيك توك يواجه الحظر خلال ساعات في الولايات المتحدة