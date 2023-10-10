بالتزامن مع "طوفان الأقصى".. 100% زيادة بالهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل

الوكيل الإخباري- سجلت أنظمة شركة "كلاود فلير" لمراقبة النشاط على الإنترنت ارتفاعاً قياسياً في حجم الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواقع والأنظمة في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، وصلت إلى 100%.



وأفاد موقع "كلاود فلير" لتتبع حالة استخدام شبكة الإنترنت، بأن إسرائيل شهدت ارتفاعاً كبيراً في استخدام الشبكة العنكبوتية وصل معدله إلى 170%، مقارنة بالمعدل الطبيعي، بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر السبت.



وأوضحت إحصائيات الموقع أن معدل الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف الذكية بلغ 52.8% من إجمالي كثافة الاتصال بالشبكة الرقمية.



وسجل موقع "كلاود فلير" ارتفاعاً في معدل الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل، إذ رصدت أنظمة الشركة الأميركية، تزايد الهجمات بمعدل 100% في رفض الخدمة (DDoS) التي تستهدف المواقع والأنظمة الإسرائيلية، منذ السبت.

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