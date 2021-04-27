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الثلاثاء، 27-04-2021 02:12 م

بالخطوات.. حيلة لجعل اجتماعاتك المرئية 'مشفرة'

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الوكيل الاخباري - ينصح خبراء الأمن السيبراني، بضرورة تحويل اجتماعاتك المرئية إلى نظام التشفير "من النهاية إلى النهاية" لضمان الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.

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بات استخدام تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل "زووم" رائجة في تلك الفترة، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


نشر موقع "بوبيولار ساينس" العلمي المتخصص، تقريرا حول إضافة تطبيق "زووم" لميزة الاجتماعات المرئية المشفرة "من النهاية إلى النهاية" التي لا تسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع على طبيعة تلك الاجتماعات أو اختراق خصوصيتها.

 

لماذا التشفير؟
يقول خبراء الأمن السيبراني إن خيار "التشفير" لم يعد أمرا تكميليا بل بات أمرا واجب النفاذ، الاتصالات المشفرة بمفردها عبارة عن مزيج من الأحرف غير المفهومة التي تتطلب مفتاحًا لترجمة هذا العبث إلى رسائل نصية واضحة أو مقاطع صوتية أو مكالمات فيديو.


ويمكن من خلال تلك الطريقة منع أي متطفلين أو عمليات تجسس أو اختراق أو هاكرز من التنصت على الاجتماعات اليومية سواء الخاصة بالعمل أو بالحياة الشخصية.


سر زووم
ولكن السر في تطبيق زووم أن نظام التشفير من النهاية إلى النهاية لديه ليس تلقائيا، وعلى الشخص أن يقوم بتفعيله على التطبيق.


وعن ذلك، قال مات كرون، رئيس الهندسة الأمنية في تطبيق زووم: "البروتوكول الجديد الخاص بالتشفير كان عبارة عن معاينة فنية، لذلك ليس افتراضيا على التطبيق".


ولكن على الرغم من أن تصريحاته غير واضحة أو مفهومة المغزى، إلا أن "زووم" تقدم منظومة تشفير قوية على 4 طبقات، ما يجعله جيدا جدا للاستخدام.


وربما ما لم يذكره مسؤول "زووم" أو جعل المكالمات المرئية المشفرة الوضع الافتراضي على زووم، سيجعلك تفقد عدد من الميزات الأخرى بالتطبيق، التي على سبيل المثال:
- القدرة على الانضمام للمكالمات المرئية من قبل المضيف
- التسجيل السحابي للمكالمات المرئية
- البث المباشر
- النسخ المباشر
- الدردشات الخاصة وسط الاجتماعات المرئية
- الردود الخاصة وسط الاجتماعات المرئية


ولذلك قالت "زووم" إنها توصي مستخدميها على تفعيل خيار التشفير فقط للاتصالات أو الاجتماعات الحساسة، التي تتطلب طبقات إضافية من الحماية والأمن السيبراني.


* خطوات تفعيل التشفير على زووم
ويمكن تفعيل تشغيل خيار التشفير على تطبيق زووم للمكالمات المرئية على النحو التالي:
- سجل الدخول إلى موقع زووم، ثم انقر على الإعدادات
- اختيار أيقونة الاجتماع، وانتقل إلى خيار الأمان
- انتقل لأسفل لتشغيل مفتاح التبديل، بجوار السماح باستخدام التشفير من النهاية إلى النهاية
- حدد الدائرة بجوار التشفير من النهاية إلى النهاية
- سيطلب التطبيق التأكد من حسابك باستخدام رقم هاتف صالح
- بعد ذلك، عند فتح التطبيق، ستجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة عندما تستضيف أو تستقبل اجتماعا "درعا أخضر" به قفل، كدليل على تفعيل التشفير.

 

سبوتنيك

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