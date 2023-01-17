بالخطوات.. طريقة نقل مقطع فيديو من آيفون إلى الكمبيوتر

الوكيل الإخباري - يرغب الكثيرون بنقل مقاطع الفيديو التي يقومون بتصوريها على الهاتف المحمول إلى جهاز الكمبيوتر لإجراء التعديلات المناسبة عليها ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ولكن كيف يتم نقل مقطع فيديو من هاتف آيفون إلى جهاز الكمبيوتر؟



كيفية نقل مقطع فيديو من آيفون إلى جهاز كمبيوتر باستخدام Microsoft Photos، بحسب موقع سلاش غير.



الطريقة الأولى لنقل مقطع فيديو من جهاز iPhone إلى جهاز كمبيوتر هي أبسط طريقة. لا تحتاج إلى تثبيت تطبيق أو إعداد منصة تخزين سحابية لهذا التطبيق. بدلاً من ذلك ، يمكنك استيراد الملفات من تطبيق الصور على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows (عبر Microsoft). يأتي تطبيق الصور مثبتًا مسبقًا ، مما يعني أنه موجود على كل كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي يعمل بنظام Windows. ونعم ، سيكون هذا نقلًا سلكيًا ، لذا ستحتاج إلى كبل Lightning بموصل USB الصحيح لتوصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.







افتح جهاز آيفون.



قم بتوصيل كابل Lightning بجهاز آيفون والطرف الآخر بجهاز الكمبيوتر.



انقر على "السماح" في النافذة المنبثقة التي تقول "هل تريد السماح لهذا الجهاز بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو؟".



على جهاز الكمبيوتر، افتح قائمة ابدأ وحدد تطبيق الصور.



انقر فوق استيراد وحدد "من جهاز متصل".



حدد من جهاز آيفون موجه "اختيار جهاز للاستيراد منه".



قد يستغرق جهاز الكمبيوتر بضع لحظات لقراءة الصور ومقاطع الفيديو على جهاز آيفون. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيعرض ملفات الوسائط على هاتفك. حدد مقاطع الفيديو التي تريد استيرادها واختر مكان حفظها على جهاز الكمبيوتر. أخيراً، انقر فوق الزر "استيراد المحدد" على الشاشة. سيقوم جهاز الكمبيوتر باستيراد الملفات المحددة في غضون بضع دقائق.



كيفية نقل مقطع فيديو من آيفون إلى جهاز كمبيوتر باستخدام File Explorer



هناك طريقة أخرى لاستيراد مقاطع الفيديو من جهاز آيفون إلى جهاز الكمبيوتر دون متاعب وهي من خلال Windows Explorer أو File Explorer. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام ويندوز لبعض الوقت، فستكون بالفعل على دراية بـ File Explorer، مما يجعل هذه الطريقة أسهل. لنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك من آيفون إلى جهاز كمبيوتر باستخدام هذا التطبيق، ستحتاج إلى كبل USB.







قم بتوصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.



على جهاز آيفون، انقر فوق السماح في المطالبة التي تسأل عن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على الجهاز المتصل.



افتح جهاز الكمبيوتر وحدد اسم آيفون الخاص بك ضمن "الأجهزة ومحركات الأقراص".



انقر بزر الماوس الأيمن على جهاز آيفون وحدد "استيراد الصور ومقاطع الفيديو".



انتظر بضع دقائق بينما يبحث الكمبيوتر عن الصور ومقاطع الفيديو على آيفون.



حدد "مراجعة وتنظيم وتجميع العناصر المراد استيرادها". انقر فوق التالي.



حدد مقاطع الفيديو التي تريد استيرادها وانقر فوق استيراد لنقلها من جهاز آيفون إلى جهاز الكمبيوتر.



بدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق اسم آيفون ضمن قسم "الأجهزة وبرامج التشغيل"، والنقر فوق التخزين الداخلي وتحديد DCIM.



هناك، ستجد الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهاز آيفون مخزنة في مجلدات مختلفة. حدد ما تحتاجه، وانسخه، ثم الصقه في المجلد الوجهة على جهاز الكمبيوتر.

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