الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 5/1/2021

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس الخاصة المستفيدة من استدامة

وفيات الثلاثاء 5/1/2021

شارع المية .. حادث سير والدوريات الخارجية تكشف التفاصيل - صور

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

الثلاثاء، 05-01-2021 12:17 م

بالخطوات .. كيفية إنشاء رمز QR Code باستخدام متصفح كروم

143-110434-chrome-browser-new-version-google-increase-speed_700x400


الوكيل الإخباري _ يعد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)  من اكثر الامور التي قد يحتاجها العديد من الاشخاص لاستكمال عملية ما، وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء رمز الاستجابة السريعة لموقع ويب عبر Google Chrome:
اضافة اعلان

1. افتح جوجل كروم.

2. اكتب "chrome: // flags" في شريط العناوين في الجزء العلوي.

3. اكتب "مركز المشاركة" في شريط البحث.

4. اضغط على المربع المنسدل في ميزة Chrome Sharing Hub وحدد "ممكّن".

5.امسح شريط البحث في نفس صفحة الويب وابحث الآن عن "رمز الاستجابة السريعة".

6. اضغط على المربع المنسدل ميزة Chrome Share QRCodes وحدد "ممكّن".

7. اضغط على "إعادة التشغيل" من أسفل الشاشة لتفعيل التغييرات على Google Chrome.

وبعد ذلك عليك القيام بهذه الخطوات لإنشاء رمز QR لعنوان URL باستخدام Chrome :

1. افتح جوجل كروم.

2. توجه إلى موقع الويب الذي تريد إنشاء رمز الاستجابة السريعة له.

3. اضغط على شريط العنوان.

4. اضغط على سهم.

5. اضغط على رمز الاستجابة السريعة من ورقة المشاركة التي تنبثق في أسفل الشاشة.

6. قم بتنزيل رمز الاستجابة السريعة هذا لمشاركته مع الآخرين.

المصدر : اليوم السابع 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1609773955_الترقية-إلى-ويندوز-10-ما-زالت-متاحة-مجانًا-إليك-كيفية-750x430

تقرير: عرض الترقية المجاني لويندوز 10 لا يزال ساريا

twitter-logo-1

صفقة تحول تويتر إلى منصة صوتية

f_mash_google_181101.focal-760x428

موظفو غوغل ينتفضون لمحاربة تسلط الإدارة

1293434_0

5 متصفحات يمكنك استبدال جوجل كروم بها

20190213042606969

إنستغرام تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب

pandasecurity-instagram-listening-1100x825

هل يمكنك معرفة من زار حسابك في إنستغرام؟

أخبار متعلقة
53

بخطوات بسيطة .. كيف تتخلص من الإعلانات المزعجة في التطبيقات