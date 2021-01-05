بالخطوات .. كيفية إنشاء رمز QR Code باستخدام متصفح كروم

الوكيل الإخباري _
يعد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) من اكثر الامور التي قد يحتاجها العديد من الاشخاص لاستكمال عملية ما، وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء رمز الاستجابة السريعة لموقع ويب عبر Google Chrome:اضافة اعلان
1. افتح جوجل كروم.
2. اكتب "chrome: // flags" في شريط العناوين في الجزء العلوي.
3. اكتب "مركز المشاركة" في شريط البحث.
4. اضغط على المربع المنسدل في ميزة Chrome Sharing Hub وحدد "ممكّن".
5.امسح شريط البحث في نفس صفحة الويب وابحث الآن عن "رمز الاستجابة السريعة".
6. اضغط على المربع المنسدل ميزة Chrome Share QRCodes وحدد "ممكّن".
7. اضغط على "إعادة التشغيل" من أسفل الشاشة لتفعيل التغييرات على Google Chrome.
وبعد ذلك عليك القيام بهذه الخطوات لإنشاء رمز QR لعنوان URL باستخدام Chrome :
1. افتح جوجل كروم.
2. توجه إلى موقع الويب الذي تريد إنشاء رمز الاستجابة السريعة له.
3. اضغط على شريط العنوان.
4. اضغط على سهم.
5. اضغط على رمز الاستجابة السريعة من ورقة المشاركة التي تنبثق في أسفل الشاشة.
6. قم بتنزيل رمز الاستجابة السريعة هذا لمشاركته مع الآخرين.
المصدر : اليوم السابع