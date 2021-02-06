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السبت، 06-02-2021 04:52 م

بالخطوات .. كيفية تفعيل الوضع الليلي على واتساب ويب

WhatsApp-Web


الوكيل الإخباري _ أصبح تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب أداة اتصال قوية يعتمد عليها الملايين، بصرف النظر عن استخدام لإرسال الرسائل الشخصية، يمكنك استخدام واتساب لعملك بطرق مختلفة، فهو طريقة فعالة للغاية لإرسال الرسائل بسهولة وسرعة لى جانب كونه مجاني بالكامل حتي الآن.


حيث يوفر تطبيق واتساب ويب ميزة الوضع الداكن لإصداري سطح المكتب والويب، إليك كيفية القيام بذلك:

- افتح نسخة الويب من واتساب web.whatsapp.com أو تطبيق واتساب لسطح المكتب.

-تحقق من حساب واتساب الخاص بك عن طريق مسح رمز QR باستخدام كاميرا هاتفك.

- انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى صفحة الدردشات وبجوار صورة ملفك الشخصى.

-من القائمة المنسدلة انقر على خيار الإعدادات Settings.

-من صفحة الإعدادات انقر على خيار المظهر Theme.

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- سترى نافذمة منبثقة قم بتحديد الزر بجوار خيار داكن Dark، لتمكين ميزة الوضع الليلي.

 

المصدر : صدى البلد 






 




 

 


 

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