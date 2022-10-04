الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الأميرة سمية تعلن خطوبة طارق ناصر جودة وزين أبو هنطش - صور

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

إضاءة المواقع الأثرية في الأردن احتفاءً بيوم المعلم

روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

الضمان تكشف سبب وقف جدولة سلف المتقاعدين

هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

الثلاثاء، 04-10-2022 04:08 م

بالرغم من معارضة آبل .. البرلمان الأوروبي يعتمد شاحن موحد لجميع الأجهزة المحمولة

12901c20-e64c-11ec-bffb-fba98ac5a23f.cf_


الوكيل الإخباري-أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لاعتماد "شاحن سلكي موحد" لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم الأخرى، وذلك على الرغم من المعارضة القوية من شركة "آبل".

اضافة اعلان


ووافق البرلمان الأوروبي -وفقًا لشبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- على تشريع جديد سيتمكن المستهلكون من خلاله قريبًا من شحن جميع أجهزتهم الإلكترونية بشاحن واحد وذلك اعتبارًا من نهاية عام 2024.


ويتضمن هذا التشريع أن تكون كافة الأجهزة الإلكترونية الجديدة مزودة بمنفذ شحن "يو إس بي" من النوع "سي".


وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في 7 يونيو الماضي اعتماد شاحن سلكي موحد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات، الأمر الذي سيجبر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "آبل" على تغيير سلك التوصيل لشحن الأجهزة المعنية، امتثالا لقرار التكتل الاقتصادي القاري.

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
best-iphone_c384

لمالكي هواتف آيفون .. اليكم ميزة انشاء خلفية

shutterstock_1121678042

كيفية حظر الإيميلات المزعجة على هواتف آيفون

unnamed

جوجل توقف خدمة الترجمة في الصين

a872e27a-thumbs_b_c_823f865929755f1a9b7662eaeb2e77ca

لصناع المحتوى .. تيك توك تطلق ميزة جديدة

20-08-03_21-33-12

كيفية وقف إشعارات رسائل واتساب المزعجة

11

أسهل طريقة لتنزيل مقطع فيديو من موقع تويتر