الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 750 مليون دولار

ترجيح عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض المشارك مطلع تشرين الثاني المقبل

الحكومة تعرض 930 مركبة و1465 شقة للبيع

إدخال 3 وزراء للفريق الحكومي لم يسبق لهم تسلّم وزارات - أسماء

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

7 سيدات في حكومة الخصاونة

وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

الثلاثاء، 26-09-2023 02:12 م

بالصوت و الصورة .. تحديث جديد من شات جي بي تي

7625857956553537


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "أوبن إي آيه" عن تحديث رئيسي لمنصة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" سيتيح لروبوت الدردشة إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين والتفاعل مع الصور.

اضافة اعلان


وقالت "OpenAI" في بيان نقلته رويترز إن الميزات الجديدة "تفتح الأبواب أمام العديد من التطبيقات الإبداعية".


ومنذ ظهوره لأول مرة في العام الماضي، تم اعتماد ChatGPT من طرف شركات لإنجاز مجموعة واسعة من المهام، بدءا من تلخيص المستندات وحتى كتابة رموز الكمبيوتر، مما أدى إلى إشعال سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لإطلاق منتجاتها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. 


ويمكن للميزة الصوتية الجديدة في المنصة أن تقوم بسرد قصص ما قبل النوم والتدخل مثلا لحل نقاشات وجدالات على مائدة العشاء، إضافة إلى قراءة المعطيات والمعلومات التي يولدها بصوت عال.


وقالت OpenAI إن التكنولوجيا التي طورتها تتيحها شركة الموسيقى "سبوتيفاي" لمنتجي البودكاست على المنصة لترجمة محتواهم إلى لغات مختلفة.


ومن خلال الميزة الجديدة للصور، يمكن للمستخدمين التقاط صور للأشياء من حولهم والحصول على مساعدة من برنامج الدردشة الآلي من أجل التعديل عليها أو كشف محتوياتها أو تحليل رسم بياني معقد، وأيضا المساعدة للتخطيط لوجبة غذاء بناء على صور لمحتويات الثلاجة.


وستنافس الميزات الجديدة لتشات جي بي تي، "Google Lens" لشركة "ألفابيت" التي تعد حاليا الخيار الشائع للحصول على معلومات حول الصور.


وسيتم إصدار ميزات ChatGPT الجديدة للمشتركين في خطة "بلاس" وعلى الاشتراك الخاص بالمقاولات، خلال الأسبوعين المقبلين.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82231-1050437739

تغيير كامل يطال سناب شات - تفاصيل

إيلون-ماسك-يكشف-عن-أوبتيموس-رجل-آلي-يمارس-اليوغا

إيلون ماسك يكشف عن "أوبتيموس".. رجل آلي يمارس اليوغا

_114260042_hi062014386

"أمازون" تستثمر 4 مليارات دولار في شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي

467885

علامة تشير ان هناك من يقرأ رسائلك على الفيسبوك !

467885

كيفية تمكين الوضع الأحادي اللون على هواتف جالكسي

تيك-توك-1

تيك توك تستهدف زيادة تجارتها الإلكترونية إلى 20 مليار دولار العام الجاري

أخبار متعلقة
1111-12

مؤلف "غايم أوف ثرونز" وكتّاب آخرون يقاضون "أوبن إيه آي" مبتكرة "شات جي بي تي"

71VpQCVgwnS._AC_UF1000,1000_QL80_

آبل تنصاع لفرنسا : سنحدث "آيفون 12" في أسرع وقت

ChatGPT-app-for-iOS

نصائح لاكتشاف الاحتيال عبر "شات جي بي تي"

image

تنويه هام من المجلس الامني السيبراني الاماراتي لمستخدمي الهواتف