بحيل بسيطة.. كيفية قراءة رسائل واتسآب المحذوفة

الوكيل الإخباري _ ينتاب الكثير من مستخدمي برنامج التراسل الفوري الشهير واتساب الفضول حيال معرفة مضمون تلك الرسائل المحذوفة، حيث يشعرون بالضيق والانزعاج نظرا لعدم تمكنهم من عدم قراءة محتوي الرسالة قبل الحذف، الا ان هناك مجموعة من الطرق تتيح لمستخدمي واتساب قراءة أو استعادة الرسائل المحذوفة.





-من خلال خاصية الإشعارات notifications:



تعد من أبسط وأسهل الطرق لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب، حيث يمكنك قراءة رسائل تطبيق التراسل من خلال الذهاب إلى قائمة "notifications" على جهازك حيث تظهر هناك الرسالة وتظل مخزونة ولا تزول بحذفها من قبل مرسلها.



-قراءة رسائل واتساب المحذوفة باستعادة النسخ الاحتياطي:



1. قم بنسخ رسائلك على تطبيق واتسآب من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق Settings> ثم الدردشات Chats> ثم النقر على خيار النسخ الاحتياطي للدردشات Chats backup، ثم انتظر النظام الاساسي للتطبيق حتي ينهي حفظ النسخة الاحتياطية على جوجل درايف.





2. بمجرد إنتهاء النسخ الاتياطي، قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتسآب من على هاتفك وقم بتحميله مرة أخرى.





3. بعد انتهاء التثبيت، قم بإعداد تطبيق واتساب من خلال إدخال رقم هاتفك وفور التحقق من رقم هاتفك، سيظهر إليك خيار استعادة النسخة الاحتياطية من جوجل درايف انقر على خيار استعادة Restore، وانتظر حتى انتهاء عملية الاستعادة لقراءة الرسائل المحذوفة.



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المصدر : صدى البلد







