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السبت، 19-08-2023 11:42 ص

بخدعة بسيطة .. الذكاء الاصطناعي يخبرنا بالعمر الحقيقي للأشخاص

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الوكيل الإخباري- يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخبرنا بالعمر الحقيقي للإنسان من خلال النظر إلى صدره.

ويعتقد العلماء أن هذا الاختراق يمثل قفزة هامة، وقد يساعد في اكتشاف الأمراض القاتلة المحتملة، مما يعزز الفرصة لعلاجها.

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وقال رئيس الدراسة ياسوهيتو ميتسوياما، من جامعة أوساكا ميتروبوليتان اليابانية: "العمر الزمني هو أحد أهم العوامل في الطب. وتشير نتائجنا إلى أن العمر الظاهر القائم على التصوير الشعاعي للصدر قد يعكس بدقة الظروف الصحية التي تتجاوز العمر الزمني".

وأضاف ميتسوياما "نهدف إلى زيادة تطوير هذا البحث وتطبيقه لتقدير شدة الأمراض المزمنة والتنبؤ بمتوسط العمر المتوقع والتنبؤ بالمضاعفات الجراحية المحتملة".


وقام فريق البحث أولاً ببناء نموذج ذكاء اصطناعي قائم على التعلم العميق لتقدير العمر من الصور الشعاعية للصدر للأشخاص الأصحاء. ثم قاموا بتطبيق النموذج على الصور الشعاعية للمرضى الذين يعانون من أمراض معروفة لتحليل العلاقة بين العمر المقدر بالذكاء الاصطناعي وكل مرض.

وكلما زاد العمر المقدر بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالعمر الزمني، زاد احتمال إصابة الناس بالأمراض القاتلة، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

 

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