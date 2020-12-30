بخطوات بسيطة .. كيف تتخلص من الإعلانات المزعجة في التطبيقات

الوكيل الإخباري _ يعد ظهور الاعلانات بشكل متكرر ومفاجئ أثناء التصفح على الإنترنت أو عند استخدام التطبيقات المختلفة ، من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص مما يتسبب بالإزعاج الشديد للمستخدمين ، وهناك عدد من الخطوات البسيطة التى تخلصك من الإعلانات والروابط المنبثقة :

اضافة اعلان



- على الهاتف أو اللاب توب افتح تطبيق Chrome.



- اذهب إلى صفحة الويب.



- على يمين شريط العناوين ، اضغط على مزيد من المعلومات.



- اضغط على إعدادات الموقع.



ضمن الأذونات ، اضغط على الإشعارات و قم بإيقاف تشغيل الإعداد.

المصدر : صدى البلد







