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الأربعاء، 30-12-2020 01:28 م

بخطوات بسيطة .. كيف تتخلص من الإعلانات المزعجة في التطبيقات

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الوكيل الإخباري _ يعد ظهور الاعلانات بشكل متكرر ومفاجئ أثناء التصفح على الإنترنت أو عند استخدام التطبيقات المختلفة ، من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص مما يتسبب بالإزعاج الشديد للمستخدمين ، وهناك   عدد من الخطوات البسيطة التى تخلصك من الإعلانات والروابط المنبثقة  :

اضافة اعلان
 

- على الهاتف أو اللاب توب افتح تطبيق Chrome.


- اذهب إلى صفحة الويب.


- على يمين شريط العناوين ، اضغط على مزيد من المعلومات.


- اضغط على  إعدادات الموقع.


ضمن الأذونات ، اضغط  على الإشعارات و قم بإيقاف تشغيل الإعداد.

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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