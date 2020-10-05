بخطوات بسيطة.. كيف تحظر أشخاص معينين على Gmail

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق البريد الإلكترونى Gmail من أهم التطبيقات التى نستخدمها في حياتنا اليومية ، وعلى الرغم من اهميته الا ان هناك بعض الامور تتسبب في ازعاج مستخدميه .



ولا يحتمل تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ارسال الاعلانات من شخص معين أو شركة معينة ، أو غيرها بشكل مستمر حيث يعمل ذلك على تشتيت المستخدمين ، والتسبب فى الازعاج لهم معظم الاوقات .





ويعد استقبال الايميلات من بعض الاشخاص وبشكل شبه يومي من أكثر الاشياء التى تزعج مستخدمي Gmail، الأمر الذى يتطلب اجراء بعض الخطوات لحظر أشخاص بعينهم من ارسال الايميلات لديك، وللقيام بحظرهم عليك الآتى :





1- ادخل على تطبيق Gmail وقم بتسجيل الدخول ، ثم اضغط على التالى .



2- قم بسحب ايميل من الايميلات التى يرسلها اليك الشخص الذى تريد حظره واضغط على خانة الثلاث نقاط الموجودة أقصى اليمين عند اسم المرسل .





3- ستظهر لك قائمة معينة فيها اسم المرسل الذى تريد حظره ، قم بالضغط على حظر المستخدم .



4- للتأكيد اضغط على حظر .





المصدر :صدى البلد

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