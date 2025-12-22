بخطوات بسيطة كيف تحول تابلت أندرويد قديم إلى إطار صور رقمي؟‎

الخطوة الأولى: إعداد الجهاز والتطبيق
تثبيت تطبيق عرض الصور مثل PixFolio من متجر غوغل بلاي، الذي يدعم أجهزة Android 5.0 وما بعدها.
توصيل التطبيق بحساب Google Photos لاستيراد الصور والفيديوهات.
ضبط إعدادات العرض، مثل مدة كل صورة، تأثيرات الانتقال، وتشغيل الفيديوهات بين الصور.
بدء العرض ليعمل التابلت كإطار صور رقمي بملء الشاشة.
وضع الجهاز على رف أو طاولة، أو تعليقه على الحائط باستخدام حوامل خاصة.
ضمان قربه من مصدر كهرباء لتشغيل مستمر.
توجيه الكابل بشكل صحيح وتجنب التعرض المباشر للشمس أو الحرارة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.
نصائح إضافية
استخدام Google Photos لعرض الصور تلقائيًا أو خدمات سحابية لتحديث الصور دون نقل يدوي.
تجربة تطبيقات بديلة توفر إعدادات مخصصة أو عرض معلومات إضافية مثل الوقت والطقس.
