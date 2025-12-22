بخطوات بسيطة كيف تحول تابلت أندرويد قديم إلى إطار صور رقمي؟‎

الوكيل الإخباري- يعاني كثير من المستخدمين من صعوبة التخلص من أجهزتهم القديمة، رغم كفاءتها، لكن يمكن استغلالها بشكل مبتكر بدل تجميعها في الأدراج. أحد الاستخدامات العملية هو تحويل تابلت أندرويد قديم إلى إطار رقمي للصور والفيديوهات في المنزل أو المكتب، ليعرض ذكريات العائلة، صور السفر، أو اللحظات المهمة بطريقة جذابة وبتكلفة منخفضة.

اضافة اعلان



الخطوة الأولى: إعداد الجهاز والتطبيق

تثبيت تطبيق عرض الصور مثل PixFolio من متجر غوغل بلاي، الذي يدعم أجهزة Android 5.0 وما بعدها.

توصيل التطبيق بحساب Google Photos لاستيراد الصور والفيديوهات.

ضبط إعدادات العرض، مثل مدة كل صورة، تأثيرات الانتقال، وتشغيل الفيديوهات بين الصور.

بدء العرض ليعمل التابلت كإطار صور رقمي بملء الشاشة.

الخطوة الثانية: تثبيت التابلت في المكان المناسب

وضع الجهاز على رف أو طاولة، أو تعليقه على الحائط باستخدام حوامل خاصة.

ضمان قربه من مصدر كهرباء لتشغيل مستمر.

توجيه الكابل بشكل صحيح وتجنب التعرض المباشر للشمس أو الحرارة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.



نصائح إضافية

استخدام Google Photos لعرض الصور تلقائيًا أو خدمات سحابية لتحديث الصور دون نقل يدوي.

تجربة تطبيقات بديلة توفر إعدادات مخصصة أو عرض معلومات إضافية مثل الوقت والطقس.