بخطوة واحدة.. كيف تمنع نفسك من إرسال رسائل إلى الشخص الخطأ فى واتسآب

الوكيل الاخباري - كثيرا ما نقوم بإرسال رسائل شخصية عن طريق الخطأ لأشخاص آخرين فى تطبيق WhatsApp الأمر الذى يعتبر محرجا للغاية، خاصة إذا كانت هذه الرسائل عبارة عن صور أو فيديوهات شخصية أو حتى أوراق مهمة.



وعلى الرغم من أنه يمكن حذف الرسائل نهائيا إلا أنها قد يتم رؤيتها فورا بعد إرسالها، الأمر الذى يجعل تمييز خلفيات الأهل أو الأصدقاء مسألة ضرورية لكل المستخدمين لتفادى إرسال رسائل خاطئة إلى آخرين، وبحسب موقع Gadgets Now فإنه يمكن تغيير الخلفيات فى واتسآب بخطوة واحدة فقط :

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تمييز خلفيات واتسآب للأصدقاء



وهناك عدد من التطبيقات يمكن للمستخدمين تحميلها على هواتفهم مثل تطبيقات Wallpapers for Chat Backgrounds و Wallpapers and Themes والتى من خلالها يستطيعوا تمييز خلفيات واتسآب للأصدقاء والأهل وغيرهم من خلال تحميل تلك التطبيقات من خلال ضغطة واحدة.



كما أن هناك طريقة أخرى يمكن القيام بها خطوة بخطوة من داخل تطبيق واتسآب نفسه وهى :



- افتح الدردشة التي تريد تغيير خلفيتها، ثم اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار خلفية الشاشة Wallpaper.



- من الصفحة الجديدة اضغط على خيار تغيير أسفل صورة الخلفية، واختر بين 4 أنواع للخلفية وهي ساطعة وداكنة وألوان أحادية وصورة.



- عند اختيار صورة من أحد الخيارات قم بسحب الصورة لليمين أو اليسار للمعاينة.



- اضغط على تم وقم بضبط سطوع الخلفية.

المصدر : صدى البلد



