بخيار واحد خفي.. كيف تجعل هاتف أندرويد أسرع؟

يعتمد الإعداد على تقليل الحركات والرسوم المتحركة في واجهة المستخدم، ما يجعل التنقل بين القوائم والتطبيقات أسرع ويمنح الهاتف شعورًا بالاستجابة السريعة، خاصة على الأجهزة القديمة أو متوسطة الأداء.
يمكن تفعيل الخيار بسهولة دون أدوات مطورين، ولا يؤثر على الوظائف الأساسية للهاتف، لكنه يبسط تجربة الاستخدام ويجعلها أكثر انسيابية لجميع المستخدمين.
