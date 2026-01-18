الأحد 2026-01-18 05:44 م

بخيار واحد خفي.. كيف تجعل هاتف أندرويد أسرع؟

الأحد، 18-01-2026 03:50 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير حديث عن إعداد خفي في نظام أندرويد يمكن تفعيله من خلال خيارات إمكانية الوصول لتحسين سلاسة الأداء واستجابة الهاتف.

يعتمد الإعداد على تقليل الحركات والرسوم المتحركة في واجهة المستخدم، ما يجعل التنقل بين القوائم والتطبيقات أسرع ويمنح الهاتف شعورًا بالاستجابة السريعة، خاصة على الأجهزة القديمة أو متوسطة الأداء.


يمكن تفعيل الخيار بسهولة دون أدوات مطورين، ولا يؤثر على الوظائف الأساسية للهاتف، لكنه يبسط تجربة الاستخدام ويجعلها أكثر انسيابية لجميع المستخدمين.

 

