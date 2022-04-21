بدقة تصل إلى 92%.. تطبيق للهاتف الذكي يكشف إصابتك بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- طور العلماء تطبيقًا للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف ما إذا كنت مصابًا بمرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، حيث يستخدم تطبيق ResApp التعلم الآلي لتحليل أصوات السعال.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أثبت التطبيق نجاحه بعدما وصلت نسبة دقة كشفه عن الإصابة بكوفيد 19 إلى 92 في المئة بين الأشخاص المصابين بالعدوى.



وقالت البروفيسورة كاثرين بينيت عضوة الهيئة الاستشارية العليا للتطبيق: ”إن الحجم الهائل لهذا الوباء العالمي والتطور المحتمل إلى مرض متوطن يعني أننا بحاجة إلى المزيد من أدوات التشخيص القابلة للتطوير التي يمكن أن توازن بين اعتمادنا المفرط الحالي على اختبارات المستضدات السريعة وفحوص PCR“.

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