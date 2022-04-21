الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس

وقف العمل بقرار السقوف السعرية للبندورة والكوسا والخيار والزهرة

العسعس: الحكومة تمتلك حرية قرارها الاقتصادي دون املاءات خارجية

الغذاء والدواء: ضبط 85 تنكة زيت زيتون مغشوش في البلقاء

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

الارصاد تُحذر من الغبار

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

الخميس، 21-04-2022 04:00 م

بدقة تصل إلى 92%.. تطبيق للهاتف الذكي يكشف إصابتك بفيروس كورونا

resapp-health


الوكيل الاخباري- طور العلماء تطبيقًا للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف ما إذا كنت مصابًا بمرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، حيث يستخدم تطبيق ResApp التعلم الآلي لتحليل أصوات السعال.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أثبت التطبيق نجاحه بعدما وصلت نسبة دقة كشفه عن الإصابة بكوفيد 19 إلى 92 في المئة بين الأشخاص المصابين بالعدوى.

وقالت البروفيسورة كاثرين بينيت عضوة الهيئة الاستشارية العليا للتطبيق: ”إن الحجم الهائل لهذا الوباء العالمي والتطور المحتمل إلى مرض متوطن يعني أننا بحاجة إلى المزيد من أدوات التشخيص القابلة للتطوير التي يمكن أن توازن بين اعتمادنا المفرط الحالي على اختبارات المستضدات السريعة وفحوص PCR“.

اضافة اعلان

 

ارم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
143-130638-global-revenues-applications-tik-tok-two-giants_700x400

صورة قد توقعك بالفخ كما حصل مع ترامب.. نصيحة من تيك توك

143-104335-twitter-testing-feature-140-second-voice-tweets_700x400

المعركة اشتعلت.. مؤسس تويتر ينضم إلى صف إيلون ماسك ضد مجلس الإدارة

444-13

إنستغرام تتيح جمع التبرعات من خلال زر في فيديوهات Reels"‎"

Untitled56782345678909

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

LYNXNPEI3J004_M

تراجع مشتركي نتفليكس للمرة الأولى منذ 10 سنوات

420221813355984872083

مصادر تكشف خطة ماسك لتمويل الاستحواذ على تويتر

أخبار متعلقة
Untitled56782345678909

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

320223015289971143555

176 مليون مرة بـ2022.. تيك توك التطبيق الأكثر تنزيلاً حول العالم

140-141220-pple-iphone-11-release_700x400

مفاجأة غير سارة.. تعليق إنتاج 30% من هواتف آيفون!

624ed31a42360470497f8593

تحديث في واتس آب على وشك إحداث تغيير كبير في المحادثات

Trump-truth

تشهد انخفاضا حادا.. ترامب نفسه لم يظهر على منصته سوى مرة واحدة

ستيفن-ويلهايت-وفاة-1024x536

وفاة مخترع GIF متأثراً بكورونا