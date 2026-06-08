بدلة القمر في 2028 بتقنيات متقدمة - صور

الوكيل الإخباري- كشفت شركة Axiom Space بالتعاون مع دار Prada عن تطوير بدلة الفضاء AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit)، إلى جانب تقديم ملابس التبريد والتهوية السائلة (LCVG) التي سيرتديها رواد الفضاء تحت البدلة خلال بعثة Artemis IV المقررة عام 2028.

اضافة اعلان

تُعد طبقة LCVG عنصرًا أساسيًا للحفاظ على حرارة جسم رواد الفضاء واستقرارها أثناء السير في الفضاء، حيث يمر ماء بارد عبر أنابيب دقيقة مدمجة داخل الملابس لتبديد الحرارة الزائدة. كما يضم النظام آلية تهوية متقدمة تعمل على تزويد الخوذة بالأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون لإعادة معالجته.



وفي حال حدوث أي خلل في النظام الأساسي، يتوفر نظام احتياطي لتعزيز مستوى الأمان، بما يجعل البدلة أكثر تطورًا مقارنة بالتصاميم السابقة.



ويأتي هذا التعاون بين Axiom Space وPrada ضمن توجه جديد يجمع بين التكنولوجيا الفضائية المتقدمة وعالم التصميم، وهو النهج الذي دعمته وكالة ناسا سابقًا في مشاريع مبتكرة مثل مفهوم BioSuit.













