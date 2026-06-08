بدلة القمر في 2028 بتقنيات متقدمة - صور

وفي حال حدوث أي خلل في النظام الأساسي، يتوفر نظام احتياطي لتعزيز مستوى الأمان، بما يجعل البدلة أكثر تطورًا مقارنة بالتصاميم السابقة.
ويأتي هذا التعاون بين Axiom Space وPrada ضمن توجه جديد يجمع بين التكنولوجيا الفضائية المتقدمة وعالم التصميم، وهو النهج الذي دعمته وكالة ناسا سابقًا في مشاريع مبتكرة مثل مفهوم BioSuit.
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