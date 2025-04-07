بديلان لـ"إنستغرام" يستحقان التجربة!

الوكيل الإخباري- في عصر منصات التواصل الاجتماعي التي تعجّ بالفيديوهات القصيرة والتفاعل السريع، بدأ الكثيرون يشعرون بالإرهاق من إنستغرام، الذي تحول من منصة بسيطة لمشاركة الصور إلى تطبيق مليء بالـ"Reels" والقصص والمحتوى المكرر. بينما يتجاوز عدد مستخدميه ملياري شخص، لا يزال البعض يبحث عن تجربة أبسط وأكثر هدوءًا.

اضافة اعلان



إذا كنت تشعر أن إنستغرام أصبح معقدًا ومزدحمًا، إليك بعض البدائل التي تعيدك إلى البساطة والتفاعل الحقيقي:



Pixelfed:

تطبيق يعيدك إلى ما كان عليه إنستغرام قبل عقد من الزمن. لا يوجد به قصص أو فيديوهات قصيرة أو Reels، فقط صور. يتميّز بواجهة بسيطة تركز على عرض الصور، مما يمنح المستخدم تجربة بصرية نقية وخالية من التشويش. رغم أن أدوات تحرير الصور قد تكون محدودة، إلا أنه يُعد الخيار المثالي لمن يبحث عن الاستمتاع بالمحتوى البصري. التطبيق متاح على كل من أندرويد وiOS، لكن نظرًا لأنه جديد نسبيًا، فقد يتضمن بعض الأخطاء التقنية.



تمبلر (Tumblr):

منصة شهيرة منذ عام 2007 تتيح للمستخدمين إنشاء مدونات مصغرة ومشاركة نصوص وصور وGIFs وفيديوهات. ما يميز تمبلر هو خيارات التخصيص الواسعة التي تشمل الألوان والخطوط وتصميم المدونة. المجتمعات على تمبلر معروفة بروحها الداعمة والترحيبية، على عكس التنافسية الشديدة التي نجدها في منصات أخرى. لا يحتوي تمبلر على قصص، ولكن المجتمع فيه يركز على الإبداع والتفاعل الحقيقي. هو يعمل بشكل أفضل عبر الكمبيوتر، إذ لا يحتوي التطبيق الرسمي للهواتف على الكثير من الخصائص المتقدمة.



إذا كنت تبحث عن مساحة أكثر هدوءًا وتركيزًا على الإبداع والتواصل الحقيقي، يمكن أن تكون هذه المنصات البديلة بداية جديدة لك في عالم التواصل الرقمي.