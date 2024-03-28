براتب 300 ألف دولار .. مهندس في جوجل يكشف كيف حصل على وظيفته

الوكيل الإخباري- شارك موقع بيزنس إنسايدر العالمي والذي يهتم بمواضيع المال والاعمال السيرة الذاتية لمهندس في جوجل وكيف حصل على وظيفة براتب سنوي مقداره 300 ألف دولار .

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كان "سَهل جابا" على وشك التخرج بدرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية عندما أدرك جاذبية علوم الكمبيوتر. لقد لاحظ أن اصدقائه الذين تحولوا إلى مجال علوم الكمبيوتر كانوا لا يواجهون صعوبة نسبية في الحصول على وظائف، لذلك قرر أن يجرب ذلك أيضًا.



وقال "جابا"، الذي نشأ في الهند، لموقع "Business Insider": ذات صيف، أمضيت ثلاثة أو أربعة أشهر في تعلم لغات البرمجة الحية. وقال: كنت متفائلاً للغاية.

وأضاف : ذهبت إلى سوق العمل، وحاولت الحصول على بعض الوظائف، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى أي من شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى ان انتهى به المطاف وحصل على فرصة عمل في هندسة البرمجيات في شركة صغيرة للتكنولوجيا المالية في شيكاغو، لكنه لم يشعر برضى كافٍ عن نفسه لأنه لم يتعلم أحدث المهارات التي كان يصبو اليها في البرمجة.



قال "جابا" معلقا على ذلك: كان لدي رغبة في العمل في شركات التكنولوجيا الكبرى". لذلك أمضى أمسياته في تعلم أحدث التقنيات ولغات البرمجة وصقل مهاراته في إجراء المقابلات آملا أن يقوده ذلك إلى فرصة عمل أفضل.



واخيرا حان الوقت لتؤتي الجهود أُكلها، وبعد عامين في الشركة بشيكاغو ومئات المقابلات التي رُفضت في وقت لاحق، حصل على وظيفته الأولى في شركة التكنولوجيا الكبرى أمازون بوظيفة هندسة البرمجيات.



وفي غضون 18 شهرًا من بدء عمله في أمازون، حصل على عروض من Meta وGoogle في غضون أسابيع قليلة وقَبِلَ وظيفة في Google براتب يبدأ بحوالي 300 ألف دولار سنويًا، وكان وقتذاك يبلغ من العمر 29 عامًا.



ولكن ما الذي سيغيره "جابا" في سيرته الذاتية لو اراد أن يتقدم لوظيفة جديدة اليوم؟



تتضمن السيرة الذاتية المرفقة عروض عمل "لجابا" مع ثلاثة من عمالقة التكنولوجيا. ومع ذلك، يقول "جابا" إن هناك بعض الأشياء التي سيعدلها اليوم عند التقدم لوظيفة جديدة:



اولا: القيادة بالخبرة وليس بالمهارات

قال "جابا" إنه أنشأ هذه السيرة الذاتية قبل حصوله على أول وظيفة له في مجال التكنولوجيا في شركة أمازون. وقال: في ذلك الوقت، ولأن خبرتي في العمل لم تكن كافية، فقد وضعت مهاراتي في المقدمة. اما الآن فإنه من المنطقي أن اركز على القيادة بالخبرة، إلا أنني ما زلت أرغب في تضمين مهاراتي، ولكن فقط بشكل كلمات مفتاحية.



ثانيا: التركيز على ما هو جديد:

علينا التقلل من التركيز على الإنجازات المتحصلة ايام الحياة الدراسية التي تقادمت، لأن ذلك يعطي انطباعا بأنك لم تحصل على أي شيء جديد في الآونة الأخيرة.



ثالثا: بساطة اللغة

عندما يتعلق الأمر بالترويج للإنجازات، قال "جابا" إنه سيعطي الأولوية الآن لجعل اللغة سهلة الفهم. وقال: تجنب في البداية إضافة اختصارات رائعة هنا وهناك، لأن ذلك سينفر مسؤول التوظيف الخاص بك بسرعة كبيرة.



رابعا: التقليل من التركيز على التعليم

قال "جابا": لقد عملت بجد للحصول على كل تلك الدرجات العلمية، لكنني أعلم أنه في سياق الوظيفة التي أبحث عنها، فإن تلك الدرجات العلمية ليست بهذه الأهمية. لقد وضع تعليمه على الجانب الأيمن من الصفحة نظرًا لأن معظم الأشخاص يميلون إلى القراءة من اليسار إلى اليمين، وبالتالي سيرون القسم الأكثر صلة أولاً.



خامسا: الهوايات

قال "جابا" إنه سيحتفظ أيضًا بالقسم المسمى "الاهتمامات" لأنه يشكل وسيلة جيدة لكسر الجمود في المقابلات.