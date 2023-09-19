الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء بشـر الخصاونة يصدر جملة من التوجيهات

الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

اندلاع مواجهة عسكرية بين أذربيجان وأرمينيا

الخصاونة يستقبل وزير الدفاع القبرصي

"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يستضيف مؤتمر الصناعات التقليديّة والإبداعيّة

انطلاق الاجتماع الإقليمي لتسريع وتيرة التقدُّم في التغذية بشرق المتوسط

مفاوضات لتطوير مطار الملك حسين الدولي

156 أردنيا وأردنية تخلوا عن جنسيتهم العام الماضي و40 استعادوها

فاو: أسعار الأرز عالمياً هي الأعلى منذ 15 عاماً

لأول مرة.. ديون أمريكا تصل لـ 33 تريليون دولار وكل مواطن مدين بـ 97 ألف دولار

الثلاثاء، 19-09-2023 01:33 م

برنامج "باينت" ينافس فوتوشوب

2023919142957134O8


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت إعادة الروح إلى برنامج Paint، بعد أن صرحت سابقاً أنها تعمل على إزالته من أنظمة تشغيل ويندوز، بإضافة ميزات تنافس بها برامج مثل فوتوشوب.اضافة اعلان


وفي بيان على موقعها، أعلنت الشركة أن النسخة المقبلة من "Paint" ستتضمن ميزة "الطبقات" و"الشفافية"، المطلوبتان منذ فترة طويلة في هذا النوع من البرامج، والتي عادة ما كان المستخدمين يلجؤون إلى "فوتوشوب" للحصول عليها لأنها تساعد في التلاعب الصحيح بالألوان والصور.


وستسمح ميزة "الطبقات" بخلق طبقات جديدة، لنقلها، إعادة ترتيبها، دمجها وتكرارها، ما يسمح بإنشاء الرسومات أكثر تقدماً من النسخة الحالية من البرنامج.
أما "الشفافية" فستسمح بدعم فتح وحفظ ملفات PNG الشفافة دون خلفيات، مما يناسب بشكل جيد مع إضافة Paint الأخيرة التي جلبت أداة "إزالة الخلفية".

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1280x960

انقطاع الانترنت عن العالم 11 اكتوبر المقبل .. ما حقيقة الفيديو المتداول ؟

1

اشتراك شهري مقابل استخدام هذا التطبيق !

202391821263370KH

متجر بلاي يطرح خيار الأرشفة التلقائية للتطبيقات

طريقة-عمل-فيديو-ريلز-Reels-2022

قد لا يعرفها الكثيرون .. ما هي ميزة هدايا الريلز في انستغرام ؟

2023918164121453HG

ترجمة من غوغل تثير سخرية واسعة - تفاصيل

2023918164121453HG

ناسا تخطط لبناء روبوت لاستكشاف القمر والمريخ

أخبار متعلقة
_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تطور منصة أقوى من "شات جي بي تي" بـ5 مرات

image (1)

«مايكروسوفت» تواجه شكوى أوروبية بسبب «تيمز» واقتراح ببيعه

image

مايكروسوفت تعلن إنهاء حياة «وورد باد» و«كورتانا»

202393114123274UU (1)

مايكروسوفت تتخلص من برنامج "ووردباد"

je_news_40036_1692984171.82423461522c9585a01b2e4b5b36b5140996

بالذكرى الـ 28 لتأسيس ويندوز .. بيل غيتس يشارك فيديو نادر

2023822164322488MF

مايكروسوفت تقدم مقترحاً جديداً للاستحواذ على أكتيفجن بليزارد