برنامج "باينت" ينافس فوتوشوب

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت إعادة الروح إلى برنامج Paint، بعد أن صرحت سابقاً أنها تعمل على إزالته من أنظمة تشغيل ويندوز، بإضافة ميزات تنافس بها برامج مثل فوتوشوب. اضافة اعلان





وفي بيان على موقعها، أعلنت الشركة أن النسخة المقبلة من "Paint" ستتضمن ميزة "الطبقات" و"الشفافية"، المطلوبتان منذ فترة طويلة في هذا النوع من البرامج، والتي عادة ما كان المستخدمين يلجؤون إلى "فوتوشوب" للحصول عليها لأنها تساعد في التلاعب الصحيح بالألوان والصور.





وستسمح ميزة "الطبقات" بخلق طبقات جديدة، لنقلها، إعادة ترتيبها، دمجها وتكرارها، ما يسمح بإنشاء الرسومات أكثر تقدماً من النسخة الحالية من البرنامج.

أما "الشفافية" فستسمح بدعم فتح وحفظ ملفات PNG الشفافة دون خلفيات، مما يناسب بشكل جيد مع إضافة Paint الأخيرة التي جلبت أداة "إزالة الخلفية".



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