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الأحد، 24-09-2023 03:54 م

برنامج Jordan Source يطلق مجلة JoSourceIT الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - أطلق Jordan Source، المُنفّذ من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤخرًا مصدراً جديداً للمعلومات والرؤى حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، من خلال الكشف عن نشرة رقمية جديدة رائدة، تحت اسم JoSourceIT. تُمكّن أصحاب الشركات والمستثمرين من معرفة آخر التطورات فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا في الأردن - مع التركيز بشكل خاص على شركاء Jordan Source في صناعات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO)، وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO)، وصناعة الألعاب.

في كل عدد من JoSourceIT، سيجد المشاهدون مجموعة شاملة من المحتوى المتعدد الوسائط مصممة لمساعدتهم على البقاء على اطلاع على أحدث أخبار وتحديثات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى تزويد المشاهدين بأخبار حول أحدث الأنشطة والإنجازات لـ Jordan Source، ويقدم JoSourceIT منصة لشركاء Jordan Source - من الشركات الخاصة إلى البعثات الدبلوماسية الدولية - لمشاركة أجدد تحديثاتهم.

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يسلط كل عدد من JoSourceIT الضوء أيضاً على المواهب التكنولوجية الأردنية - سواء في الداخل أو في الخارج - ويعرض الشركات والرياديين الذين حققوا نجاحًا في مشهد تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية في الأردن. النشرة تتضمن أيضاً تقارير معمقة حول الاتجاهات الرئيسية المتعلقة بتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد العمليات التجارية، وقطاع الألعاب، وعالم التكنولوجيا بشكل عام.
مع JoSourceIT، يستطيع الجميع من كبار التنفيذيين إلى خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشباب الحصول على المعرفة والمعلومات والرؤى التي ستساعدهم على الاستفادة القصوى من الفرص العديدة في المملكة للتعهيد، والاستثمار، والتوظيف، وريادة الأعمال.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اهمية إطلاق JoSourceIT  اذ ان برنامج Jordan Source منذ بدايته يسعى الى تسليط الضوء العالمي على الإمكانيات الهائلة للأردن كوجهة لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية. في الوقت نفسه، وعمل البرنامج أيضاً على ايجاد شراكة حقيقية وتعاون  مع الشركاء  المشاركين في صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية والألعاب.

 

ومع إطلاق JoSourceIT، نعمل على تحقيق تقدماً كبيراً في ابرار دور الاردن للعالم كوجهة لتكنولوجيا المعلومات وتوفير مصدر شامل لأصحاب الشركات والمعنيين في الصناعة المحلية. ونتطلع إلى مشاركة JoSourceIT مع شبكتنا الدولية من الشركاء، والاستمرار في وضع المملكة على الخريطة كوجهة رئيسية لفرص النمو."


هذا وإن العدد الافتتاحي من JoSourceIT بعنوان " السيطرة التكنولوجية العالمية"، يسلّط الضوء على الكفاءات والمواهب الأردنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي.

 




 

 


 

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