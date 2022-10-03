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الإثنين، 03-10-2022 01:05 م

بريطانيا تفرض غرامة على تيك توك

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الوكيل الإخباري-ذكرت وسائل إعلام أن بريطانيا قد تفرض غرامة بملايين الدولارات على منصة TikTok، متهمة إياها بانتهاك قوانين خصوصية الإنترنت.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الهيئات المختصة البريطانية أجرت تحقيقا حول عمل منصات TikTok، وتبين لها أن هذه المنصات تنتهك قوانين حماية البيانات المتعلقة بالأطفال المستخدمين لهذه المنصات".


وأشارت وسائل إعلام إلى "أن مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا ذكر أن السلطات في بلاده قد تفرض غرامة على TikTok قدرها 27 مليون جنيه إسترليني أي 29 مليون دولار".

ووفقا للسلطات البريطانية فإن "TikTok فشلت في الامتثال للمتطلبات القانونية في البلاد المتعلقة بحماية خصوصية بيانات القاصرين على منصاتها، وسمحت بمعالجة بيانات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة دون علم والديهم".


ويعتبر قرار الهيئات البريطانية حاليا إشعارا بفرض غرامة أولية، ومن المفترض أن يتخذ مكتب المعلومات البريطاني قراره بشأن الغرامة بعد مراجعة الاعتراضات التي ستقدمها TikTok.

 

روسيا اليوم

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