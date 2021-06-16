بريطانيا ..جهاز يكشف مصدر رائحة كورونا في الأماكن العامة

الوكيل الإخباري - ثورة هائلة في مجال الطب أحدثها علماء في شركة “روبوساينتفيك” البريطانية، بعد أن اخترعوا جهازا بإستطاعته التعرف على رائحة فيروس كورونا، وتحديد ما إذا كانت توجد إصابات في مكان ما، بدقة تصل إلى 100 بالمئة، خلال 15 دقيقة فقط.

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هذا الجهاز يعتبر اختراعا ثوريا لما سيكون له من دور كبير في تسهيل حياة البشر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أصبح من الممكن بفضل هذا الإختراع ، تقليل خطر نقل العدوى في الأماكن العامة بسبب معرفة المصابين من خلال رائحتهم .

وقد صمم العلماء اختراعهم بطريقة يكون فيها إستخدامه سهلا .



فمن الممكن تركيبه مثلا في الأماكن المغلقة بكل سهولة ، كالمدارس والمحال التجارية والمكاتب أو حتى الطائرات، لمنع تفشي فيروس كورونا .

وعند تركيبه في غرفة مغلقة او مكان عام ، فإنه قادر خلال 15 دقيقة فقط على اكتشاف “رائحة” كورونا، وإخطار الناس في ذات المكان بوجود مصاب بينهم، ليتم بعدها إجراء الفحوصات المعتادة لتحديد من هو المصاب بينهم .

المصدر - أخبار الأن