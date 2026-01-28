بسبب التنصت على خصوصياتك.. غوغل تتكبد 68 مليون دولار!

هذه الخطوة تأتي بعد نزاع قانوني طويل حول انتهاك خصوصية أصحاب الأجهزة الذكية الذين فوجئوا بتوثيق حواراتهم دون علمهم أو إذن مسبق منهم.
وكشفت وثائق التسوية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في "سان خوسيه" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الأجهزة سجلت بيانات صوتية حتى في حالات عدم نطق عبارات التفعيل المعتادة مثل "هيي غوغل".
وأكد المدعون أن الأنظمة التقنية التقطت تفاصيل حساسة شملت مناقشات حول قضايا مالية، وقرارات شخصية، وأمور تتعلق بالتوظيف، مما خالف الوعود التقنية المعلنة التي تؤكد أن التسجيل لا يبدأ إلا عقب إشارة صوتية محددة من المستخدم.
وتنتظر التسوية الأولية، التي أُودعت بتاريخ 23 كانون الثاني اعتماد القاضية "بيث لابسون فريمان" لتصبح نافذة بشكل نهائي، بحسب شبكة "cbs".
وبموجب الاتفاق، ستخصص الشركة مبلغ 68 مليون دولار لصندوق تعويضات يغطي مطالبات المستهلكين وأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية، كما يحق للمتضررين تقديم طلبات تعويض عن ثلاث أجهزة بحد أقصى، على أن تتحدد القيمة المالية لكل فرد بناءً على إجمالي عدد الطلبات المقدمة لاحقاً.
