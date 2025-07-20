بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب

وقالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ "المراجعة تهدف إلى تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة تمهيداً لإلغاء بعضها".
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