بشرى سارة لعشاق هواتف آيفون

الوكيل الإخباري- تنتظر الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل أحدث جيل من هواتفها الذكية ايفون يوم 12 سبتمبر الحالي خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

اضافة اعلان

ومن المتوقع تزويد الهواتف الجديدة بفتحة شاحن من نوع "سي" الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.



يذكر أن مؤتمر آبل في سبتمبر يشهد عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف آيفون إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية آبل ووتش. ولم تكشف آبل بدرجة كبيرة عما تعتزم طرحه خلال المؤتمر واكتفت فقط بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي سيكون يوم 12 سبتمبر.

البيان