بضغطة واحدة.. خفايا لا يعرفها الكثيرون فى ماسنجر تعرضك للخطر

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق المراسلة ماسنجر من أكثر التطبيقات التي يستخدمها الاشخاص فى العالم، وعلى الرغم من الميزات العديدة التي يحتويها الا انها قد يعرض المستخدم نفسه للاختراق من خلال القيام ببعض الأشياء البسيطة التى يعتقد أنها آمنة، حيث من الممكن بضغطة واحدة فى التطبيق يكشف كل بياناته للمخترقين.





1- كشف كل بياناتك وتعريضها للاختراق بضغطة واحدة

عدم استخدام ماسنجر عند ارسال واستقبال الرسائل المهمة، وذلك لانها تمر الرسائل فى التطبيق عبر سيرفرات موقع فيسوك نفسه، مما يجعلها عرضة للهاكرز والاختراق.



وعند إرسال او استقبال اي رسالة فى ماسنجر عبارة عن رابط لموقع آخر سواء لخبر أو فيديو او غيره فإنه ينسخ الملفات الخاصة بالرسائل إلى هذا الموقع، ومن خلال ذلك يستطيع الهاكرز بكل سهولة الدخول على ملفات الرسائل، ومن ثم تخزينها وتحميلها.





2- استخدام محادثات سرية ومشفرة

ويمكن للمستخدمين بدء محادثات مشفرة وسرية في تطبيق ماسنجر حيث لا يمكن لأي شخص رؤيتها، ويمكن للمستخدمين قراءة هذه الدردشات فقط على أجهزتهم، مما يحد من طرق الاختراق، وتسريب البيانات، كما تحتوي المحادثات السرية أيضًا على خيار تحديد تاريخ انتهاء صلاحية لرسائلك ، مما يعني أنه بعد فترة معينة من الوقت سيتم حذفها من الدردشة، وذلك لتجنب إرسال معلومات حساسة من خلال هذه الدردشات.





3- تجاهل الرسائل دون حظر مرسليها

يغفل الكثيرون أن تطبيق الرسائل ماسنجر يحتوى على ميزة تجاهل الرسائل دون القيام بحظر مرسليها ، الأمر الذى يسبب الكثير من الإحراج لبعض المستخدمين، وعند تتجاهل محادثة شخص ما على ماسنجر ، لن تعرف عندما يرسل لك الشخص رسالة مباشرة على تطبيق الرسائل ماسنجر، كما أن الشخص الذي قمت بتجاهله لن يعرف هذا الأمر.



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المصدر : صدى البلد

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