بطء الإنترنت يزعجك؟ الخبراء يكشفون أهم 5 أسباب وحلولها

ازدحام الشبكة: زيادة عدد الأجهزة المتصلة أو استخدام خدمات كثيفة الاستهلاك للبيانات قد يقلل السرعة، ما يستدعي ترقية الباقة أو استخدام الإنترنت في أوقات أقل ازدحامًا.
تطبيقات الخلفية: التحديثات التلقائية أو التحميلات المستمرة تستهلك السرعة، لذا يُنصح بمراجعة التطبيقات وإغلاق غير الضرورية.
تقييد السرعة من شركات الإنترنت: عند تجاوز حد البيانات أو خلال أوقات الذروة، قد تحد الشركات من السرعة، وحل ذلك قد يكون بالترقية إلى باقة أعلى.
البرمجيات الخبيثة: قد تستنزف سرعة الإنترنت عبر استهلاك موارد الجهاز، ويجب فحص الجهاز دوريًا بمضاد فيروسات موثوق.
الراوتر القديم أو غير المحدث: الأجهزة القديمة قد لا تدعم المعايير الحديثة، ما يجعل استبدالها خيارًا عمليًا لتحسين الأداء.
التشخيص الصحيح للمشكلة يسهّل اتخاذ خطوات فعّالة لاستعادة سرعة الإنترنت وضمان أداء أفضل.
