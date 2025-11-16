بطء الإنترنت يزعجك؟ الخبراء يكشفون أهم 5 أسباب وحلولها

الوكيل الإخباري- يشير خبراء التقنية إلى أن بطء الإنترنت المفاجئ لا يعود دائمًا لمزوّد الخدمة، بل قد ينجم عن عدة عوامل داخل المنزل أو الجهاز نفسه. أبرز الأسباب:

ازدحام الشبكة: زيادة عدد الأجهزة المتصلة أو استخدام خدمات كثيفة الاستهلاك للبيانات قد يقلل السرعة، ما يستدعي ترقية الباقة أو استخدام الإنترنت في أوقات أقل ازدحامًا.

تطبيقات الخلفية: التحديثات التلقائية أو التحميلات المستمرة تستهلك السرعة، لذا يُنصح بمراجعة التطبيقات وإغلاق غير الضرورية.

تقييد السرعة من شركات الإنترنت: عند تجاوز حد البيانات أو خلال أوقات الذروة، قد تحد الشركات من السرعة، وحل ذلك قد يكون بالترقية إلى باقة أعلى.

البرمجيات الخبيثة: قد تستنزف سرعة الإنترنت عبر استهلاك موارد الجهاز، ويجب فحص الجهاز دوريًا بمضاد فيروسات موثوق.

الراوتر القديم أو غير المحدث: الأجهزة القديمة قد لا تدعم المعايير الحديثة، ما يجعل استبدالها خيارًا عمليًا لتحسين الأداء.



التشخيص الصحيح للمشكلة يسهّل اتخاذ خطوات فعّالة لاستعادة سرعة الإنترنت وضمان أداء أفضل.