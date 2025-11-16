الأحد 2025-11-16 04:38 م
 

بطء الإنترنت يزعجك؟ الخبراء يكشفون أهم 5 أسباب وحلولها

الأحد، 16-11-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   يشير خبراء التقنية إلى أن بطء الإنترنت المفاجئ لا يعود دائمًا لمزوّد الخدمة، بل قد ينجم عن عدة عوامل داخل المنزل أو الجهاز نفسه. أبرز الأسباب:

ازدحام الشبكة: زيادة عدد الأجهزة المتصلة أو استخدام خدمات كثيفة الاستهلاك للبيانات قد يقلل السرعة، ما يستدعي ترقية الباقة أو استخدام الإنترنت في أوقات أقل ازدحامًا.
تطبيقات الخلفية: التحديثات التلقائية أو التحميلات المستمرة تستهلك السرعة، لذا يُنصح بمراجعة التطبيقات وإغلاق غير الضرورية.
تقييد السرعة من شركات الإنترنت: عند تجاوز حد البيانات أو خلال أوقات الذروة، قد تحد الشركات من السرعة، وحل ذلك قد يكون بالترقية إلى باقة أعلى.
البرمجيات الخبيثة: قد تستنزف سرعة الإنترنت عبر استهلاك موارد الجهاز، ويجب فحص الجهاز دوريًا بمضاد فيروسات موثوق.
الراوتر القديم أو غير المحدث: الأجهزة القديمة قد لا تدعم المعايير الحديثة، ما يجعل استبدالها خيارًا عمليًا لتحسين الأداء.


التشخيص الصحيح للمشكلة يسهّل اتخاذ خطوات فعّالة لاستعادة سرعة الإنترنت وضمان أداء أفضل.

 

لبنان 24

 
 
