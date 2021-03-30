بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة باستخدام العملات الرقمية المشفرة

الوكيل الاخباري - تستمر بطاقات الائتمان الرئيسية في احتضان العملات الرقمية المشفرة، وذلك بسماحها ولأول مرة بإبرام المعاملات عن طريقها.

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وأعلنت أحد أشهر بطاقات الائتمان، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة مثل "بتكوين"، وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر "كريبتو دوت كوم"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وتخطط من خلال ذلك القرار إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها.



وستربط سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.



وتسعى من خلال تلك الخطوة، لتبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام "المحفظة الرقمية المشفرة".



سبوتنيك

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