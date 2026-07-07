الثلاثاء 2026-07-07 12:21 م

بعدما أضاء العالم.. ناكامورا يلاحق اختراعاً قد يغيّر مستقبل البشرية

ثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   غيّر العالم باختراعه للصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق (LED)، ويواصل العالم الياباني شوجي ناكامورا السعي وراء إنجاز جديد قد يغيّر مستقبل الطاقة.اضافة اعلان


وحصل ناكامورا على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2014 تقديراً لتطويره تقنية LED الزرقاء التي أحدثت ثورة في شاشات الهواتف والحواسيب والإضاءة الحديثة، بعدما واجه سنوات من الانتقادات قبل نجاحه في تحقيق الاختراق العلمي.

ويعمل ناكامورا حالياً على تطوير تقنية تعتمد على الليزر عالي القدرة لإنتاج طاقة الاندماج النووي النظيفة عبر شركة بلو ليزر فيوجن، بهدف الوصول إلى مصدر طاقة مستدام قد يغيّر العالم.

ويؤكد ناكامورا، البالغ من العمر 72 عاماً، أن الابتكار والمخاطرة هما الطريق لتحقيق الإنجازات الكبرى، مشيراً إلى أن مشروعه الجديد قد يكون أهم من اختراعه السابق.
 
 


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