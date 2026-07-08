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بعد الضوء الأخضر الأمريكي.. OpenAI تفتح عصر GPT-5.6

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تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة OpenAI، المطوّرة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، إطلاق أحدث سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.6 للجمهور، بعد موافقة الحكومة الأمريكية على توسيع نطاق إتاحتها عالميًا.

وتضم السلسلة ثلاثة نماذج: "Sol" الأكثر تطورًا، و"Terra" للاستخدامات اليومية، و"Luna" الذي يركز على السرعة وانخفاض التكلفة.

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وكانت الشركة قد وفّرت وصولًا تجريبيًا محدودًا للنماذج الجديدة لشركاء داخل الولايات المتحدة قبل الإطلاق الموسّع.

ويأتي الإطلاق وسط مخاوف من قدرات هذه النماذج المتقدمة، خصوصًا في اكتشاف الثغرات البرمجية، ما قد يثير مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني.

 
 


gnews

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