بعد الضوء الأخضر الأمريكي.. OpenAI تفتح عصر GPT-5.6

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI، المطوّرة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، إطلاق أحدث سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.6 للجمهور، بعد موافقة الحكومة الأمريكية على توسيع نطاق إتاحتها عالميًا.



وتضم السلسلة ثلاثة نماذج: "Sol" الأكثر تطورًا، و"Terra" للاستخدامات اليومية، و"Luna" الذي يركز على السرعة وانخفاض التكلفة.

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