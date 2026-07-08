بعد الضوء الأخضر الأمريكي.. OpenAI تفتح عصر GPT-5.6

وتضم السلسلة ثلاثة نماذج: "Sol" الأكثر تطورًا، و"Terra" للاستخدامات اليومية، و"Luna" الذي يركز على السرعة وانخفاض التكلفة.
ويأتي الإطلاق وسط مخاوف من قدرات هذه النماذج المتقدمة، خصوصًا في اكتشاف الثغرات البرمجية، ما قد يثير مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني.
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