بعد العلامة الزرقاء .. ماسك يضع 8 دولارات رسماً للشكوى في تويتر

الوكيل الإخباري-حث الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رواد منصته "تويتر" الذين يقدمون الشكاوى على حسابات أخرى في المنصة على الاستمرار في ذلك، طالما سيدفعون 8 دولارات ثمناً للشكوى الواحدة.



وقال ماسك في تغريدة على حسابه في تويتر: "لجميع المشتكين، يرجى الاستمرار في الشكوى، ولكن سيكلف 8 دولارات".

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وكان العديد من مستخدمي "تويتر" في جميع أنحاء العالم استاؤوا من قرار ماسك بفرض رسوم شهرية قدرها 8 دولارات على شارة العلامة الزرقاء ، والتي كانت مجانية، ولكنها لم تكن متاحة للجميع.



يظهر رمز الشارة الذي تم التحقق منه كعلامة زرقاء بجوار اسم الحساب على تويتر، علامة على أن الحساب ينتمي إلى شخص معروف أو شخص له وجود في مجال عمله.



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