بعد انتظار طويل.. جوجل تضيف ميزة مهمة إلى كروم على أندرويد

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الوكيل الإخباري- بدأت غوغل طرح تحديث كروم 150 على نظام أندرويد، متضمنًا إعادة تصميم للقائمة الرئيسية وإضافة زر مخصص للرجوع، بهدف تحسين تجربة التصفح وتسهيل الوصول إلى الأدوات الأكثر استخدامًا. اضافة اعلان





ويتضمن التحديث إعادة تنظيم عناصر القائمة، واستبدال زر معلومات الموقع بقسم جديد لإدارة إعدادات المواقع، إلى جانب إعادة ترتيب بعض الاختصارات وتعديل أسماء خيارات لتكون أكثر وضوحًا.



وأوضحت التقارير أن الميزة ستُفعّل تدريجيًا عبر خوادم غوغل، لذلك قد لا تظهر لجميع المستخدمين فور تحديث التطبيق، في إطار اختبار استقرارها قبل تعميمها.



ويعكس التحديث توجه غوغل نحو تبسيط واجهة كروم وتحسين سهولة الاستخدام، بما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة على الهواتف الذكية.





