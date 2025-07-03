بعد بلاغات اشتعال وانفجار.. سحب طارئ لباور بانك شهير من الأسواق

وبدأت الحملة في يونيو الماضي بطراز "PowerCore 10000 – A1263"، قبل أن تمتد لتشمل خمسة طرازات إضافية هي:
Anker PowerCore 10000 – A1257
Anker PowerCore 20000 – A1647
Anker MagGo 10000 – A1652
Anker Zolo 20000 – A1681
Anker Zolo 20000 – A1689
ووفقًا لهيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC)، فإن الأجهزة المتضررة سجلت ارتفاعًا خطيرًا في الحرارة وحرائق مفاجئة في بعض الحالات.
1.1 مليون جهاز متأثر
قدرت السلطات أن أكثر من 1.1 مليون جهاز بيعت في الولايات المتحدة بين يونيو 2016 وديسمبر 2022. وقد أعلنت الشركة عن آلية تعويض تتضمن:
استبدال الجهاز المتضرر
أو بطاقة هدايا بقيمة 30 دولارًا
(بشرط تقديم إثبات ملكية وصورة توضح التخلص الآمن من الجهاز)
توصيات وتحذيرات
دعت الشركة المستخدمين إلى فحص الرقم التسلسلي لأجهزتهم عبر موقعها الرسمي، والتوقف الفوري عن استخدامها إن وُجدت ضمن القائمة، مع التخلص منها بطرق آمنة في مراكز معتمدة، وحذرت من رميها في القمامة المنزلية.
وتزايدت المخاوف أيضًا لدى شركات الطيران، حيث شددت بعض الخطوط الجوية مثل "ساوث ويست إيرلاينز" إجراءات حمل بنوك الطاقة على متن الرحلات بسبب المخاطر المحتملة.
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