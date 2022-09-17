بعد بي ريل...تيك توك يتيح التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية في آن

الوكيل الإخباري - أطلق تطبيق تيك توك الخميس خاصية جديدة تتيح التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي في وقت واحد، على غرار شبكة "بي ريل" للتواصل الاجتماعي.



وذكر بيان للشبكة أن خاصية "تيك توك ناو تهدف إلى جعل المستخدم يتشارك مع الذين يهمّونه لحظاته الواقعية".



وأوضح أنّ المستخدم "سيتلقى دعوة يومية لالتقاط مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ أو صورة لمشاركة ما يفعله في اللحظات الراهنة".



وتحقق شبكة "بي ريل" الاجتماعية الفرنسية التي أنشأها فرنسيان في 2020 نجاحاً كبيراً بين المراهقين والشباب بسبب إتاحتها التقاط صورة تظهر في الوقت نفسه المستخدم والمكان الذي يقف فيه، بالإضافة إلى إرسالها إشعارات للمستخدمين تنبههم بمهلة دقيقتين لفتح التطبيق والتقاط صورة، فضلاً عن إظهار الجانب الفعلي من حياة المستخدمين.



ونشأت فكرة "بي ريل" رداً على الفلترات والأدوات المحسنة للصور الموجودة في تطبيقات من أمثال سناب شات وإنستغرام وتيك توك.



أما هذه التطبيقات، فاستلهمت من "بي ريل" وأطلقت ميزات مماثلة لفكرة التطبيق الفرسي، فأضافت انستغرام مثلاً خيار "dual" الذي يتيح "تسجيل المحتوى وإظهار التعليقات في الوقت نفسه".

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