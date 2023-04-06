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الخميس، 06-04-2023 01:53 م

بعد تغيير صورة الطائر لكلب.. هل تصبح التغريدة نباحا؟

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الوكيل الإخباري - أثار إيلون ماسك أغنى رجل في العالم موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام بتغيير رمز الطائر في تويتر إلى صورة الكلب دوج، وتساءل الكثيرون عن مصير مفهوم التغريدة بعد هذا التغيير؟

وتظهر صورة الدوغ عندما يحاول المستخدمون تسجيل الدخول على تويتر بدلاً من الطائر الأزرق على الجانب الأيسر من الصفحة الرئيسية. وعندما لاحظ المستخدمون على توبتر هذا التغيير في شعار الطائر الأزرق، بدأوا في الحديث عنه على المنصة.

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وأوضح ماسك عبر تغريدة على الموقع أن ما فعله كان بناء على وعد قطعه لأحد مستخدمي تويتر في العام الماضي، والذي طلب منه شراء منصة تويتر وتغيير شعارها إلى كلب دوغ.

 

وأصبح رمز الكلب الشهير من فصيلة شيبا إينو شهيراً على الإنترنت ومرادفاً لـ دوجكوين، وهو نوع من العملات المشفرة يدعمه ماسك. وعلى الرغم من أن ماسك لم يكشف بعد عن السبب وراء هذا التغيير، إلا أن الكثيرين توقعوا بأنها كذبة أبريل متأخرة لم تستطع الشركة تنفيذها في الوقت المحدد، بحسب صحيفة إنديا تايمز.


إلا أن اختيار شعار لصورة كلب للمنصة الشهيرة أثار تساؤلات عديدة حول مفهوم التغريدة وكيف سيصبح بعد هذا التعديل. وطالما ارتبط مفهوم التغريدة بالطيور التي تطلق أصواتاً عذبة بين أحضان الطبيعة، ونال هذا الأمر استحسان مستخدمي تويتر الذين وجدوا في مفهوم التغريدة كلمة رقيقة للتعبير عما يجول في خاطرهم.


لكن الأمر لن يكون كذلك مع رمز الكلب بالتأكيد، حيث عبر العديد من مستخدمي تويتر عن خشيتهم من تحويل مفهوم التغريدة إلى نباح تماشياً مع نوع هذا الحيوان والصوت الذي يصدره، وفي حال حدوث ذلك، لن يكون المستخدمون سعداء بتشبيه منشوراتهم بنباح الكلاب.


وتمنى العديد من المستخدمين أن يعيد ماسك الشعار القديم لتويتر، أو على الأقل الحفاظ على تسمية ما ينشرونه بالتغريدات، لأن استخدام أي مفهوم آخر يمكن أن يسيء للمستخدمين ويدفعهم إلى مغادرة المنصة.


وشارك ماسك نفسه في حملة السخرية التي طالت تغيير رمز تويتر، حيث نشر صورة لكلب يقود سيارة وقد استوقفه شرطي لفحص أوراقه، لكن الشرطي لاحظ أن الصورة على رخصة قيادة الكلب تعود لطائر أزرق، فرد الكلب بأنها صورتي القديمة.

 

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