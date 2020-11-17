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الثلاثاء، 17-11-2020 10:06 ص

بعد رفع الحظر عن ببجي فى الهند.. تيك توك يحلم بالعودة من جديد

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الوكيل الإخباري _  بعد قراها برفع الحظر عن ببجي ، كشفت إدارة تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهيرة تيك توك عن أملها فى العودة للعمل داخل الهند من جديد، عقب قرار الحظر من قبل الحكومة الهندية، بسبب توتر العلاقات بين كلًا من البلدين الهند والصين في وادي جولمان.

وقد أعلنت بابجي عن عودتها للعمل من جديد فى الهند بشكل رسمي ، بينما احتفظت إدارة تيك توك  بالموظفين الأصليين لها على أمل حل المشكلة القائمة بشأن قرار الحظر.

المصدر : صدى البلد 

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