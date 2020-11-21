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السبت، 21-11-2020 10:14 ص

بعد ساعات من إطلاقها.. تطبيق تويتر يواجه مشكلات تقنية بسبب Fleets

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الوكيل الإخباري _  يعمل تطبيق تويتر على إبطاء طرح ميزة التغريدات المؤقتة المسماة "Fleets"، التي تسمح لمستخدمي المنصة من نشر ومشاركة تغريدات ذاتية الاختفاء والتي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها ، وذلك بسبب مشكلات تقنية وتسمح .

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وقد اشارت الى ان الإقبال الكبير على ميزة التغريدات المؤقتة "Fleets"،  ادى إلى حدوث مشكلات اشتكى منها العديد من مستخدمي المنصة، حيث تسبب تشغيل الميزة إلى توقف تطبيق تويتر نفسه عن العمل، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق الميزة لجميع المستخدمين على مستوى العالم.

وقالت متحدثة باسم شركة "تويتر": "إن الشركة على علم بالمشكلة التي تؤثر في بعض المستخدمين، وإن تويتر تعمل على حل المشكلة".


المصدر : صدى البلد 

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