بعد شهر... واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

الوكيل الاخباري -
انتشرت الكثير من التقارير التقنية خلال الفترة الأخيرة حول أن خدمة واتساب WhatsApp، على وشك التوقف عن العمل على مجموعة جديدة من الهواتف الذكية خلال العام الجاري، ولكن هذه المرة تشير بعض الأخبار إلى أن خدمة تطبيق الدردشة ستتوقف لطرازات محددة من هواتف آيفون، مما يثير قلق مالكو أجهزة آبل الرائدة من عشاق تطبيق المراسلة الأشهر حول العالم.اضافة اعلان
وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، فإن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على بعض طرازات هواتف آيفون العاملة بإصدار قديم من نظام التشغيل iOS، ووفقا لتحديث الدعم الأخير من آبل، فلن تدعم بعض أجهزة iPhone القديمة تطبيق المراسلة الفورية اعتبارا من 24 أكتوبر القادم. (صدى البلد
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