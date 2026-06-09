بعد طول انتظار.. شركة آبل تُطلق "سيري آيه آي"

وبات المساعد الجديد متاحا فورا لاختبارات المطورين، على أن يُطرح بنسخة تجريبية (بيتا) في وقت لاحق من هذا العام.
وكانت أبل قد أعلنت لأول مرة عن النسخة المطورة من "سيري" خلال مؤتمر المطورين العالمي في حزيران 2024.
وفي أيار 2025، أعلنت الشركة تأجيل إطلاق البرنامج.
ويهدف "سيري" المطور إلى تقديم فائدة أكبر للمستخدمين، إذ يمكنه الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والعمل عبر تطبيقات مختلفة على أجهزة أبل.
-
أخبار متعلقة
-
أبل تكشف عن سيري الجديدة
-
سرّ التغيير القادم في أكبر بطولة بالعالم - صورة
-
الناتو في مواجهة جديدة مع الصين بسبب «هواوي»
-
غوغل تحارب المكالمات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
-
حماية أكبر للمستخدمين.. واتساب يواجه الاحتيال الرقمي
-
قفزة كبيرة للذكاء الاصطناعي في أجهزة آيباد
-
للحد من الإرسال غير المقصود.. "غوغل ماسجز" يضيف ميزة جديدة
-
غوغل تكشف حقيقة ميزات الذكاء الاصطناعي في "كروم"