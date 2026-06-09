الثلاثاء 2026-06-09 07:48 م

بعد طول انتظار.. شركة آبل تُطلق "سيري آيه آي"

شركة آبل
شركة آبل
 
الثلاثاء، 09-06-2026 07:12 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة أبل الأميركية أمس الاثنين "سيري آيه آي"، وهو إصدار طال انتظاره من مساعدها التفاعلي، والمدعوم بتقنيات "أبل إنتليجنس".اضافة اعلان


وبات المساعد الجديد متاحا فورا لاختبارات المطورين، على أن يُطرح بنسخة تجريبية (بيتا) في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت أبل قد أعلنت لأول مرة عن النسخة المطورة من "سيري" خلال مؤتمر المطورين العالمي في حزيران 2024.

وفي أيار 2025، أعلنت الشركة تأجيل إطلاق البرنامج.

ويهدف "سيري" المطور إلى تقديم فائدة أكبر للمستخدمين، إذ يمكنه الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والعمل عبر تطبيقات مختلفة على أجهزة أبل.
 
 


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