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السبت، 05-11-2022 03:55 م

بعد كثرة البحث عنه على محرك غوغل.. كيف تحظر المكالمات العشوائية على آيفون؟

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الوكيل الإخباري-انتشرت ظاهرة المكالمات العشوائية، التي تكون بغرض إنشاء عملية نصب على مستقبل الاتصال، أو بهدف التسويق لمنتج ما، دون إذن مسبق لصاحب الخط بالتواصل.

ومع تزايد هذه الظاهرة، زاد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، حتى أن محرك بحث غوغل شهد ارتفاعا ملحوظا بسؤال "كيف أحظر المكالمات العشوائية"؟

وكشف موقع "لابتوب ماغ" طرق عدة يمكنك من خلالها إحباط المكالمات العشوائية على جهاز آيفون، وفقا لسكاي نيوز.

يمكنك الاستفادة من ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين" أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين. وهي ميزة تمنع الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، كما أنه يحظر الأشخاص الذين لم يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

لتفعيل هذه الميزة على هاتف آيفون، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم إلى "الهاتف"، ثم فعل "إسكات المتصلين غير المعروفين".

خاصية "إسكات المتصلين غير المرغوب بهم" أو Silence Junk Callers ستقوم بنفس المهمة، لكنها تتوفر حسب شركة الاتصالات التي تخدم الهاتف.

هناك الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لحظر المكالمات العشوائية وأحد أكثر التطبيقات شعبية التي يهتم بها مستخدمو آيفون هو تطبيق "ترو كولر".

قم بتنزيل TrueCaller من متجر تطبيقات Apple وقم بتشغيله.
اضغط على التالي عدة مرات لإكمال عرض شرائح الإعداد.

اضغط على البدء.

اتبع التعليمات المتعلقة بتشغيل جميع مفاتيح تبديل TrueCaller عبر تطبيق الإعدادات.

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