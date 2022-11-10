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الخميس، 10-11-2022 04:50 م

بعيداً عن الخصوصية .. ابل تترقب تحركات المستخدمين في متجر التطبيقات

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الوكيل الإخباري-يبدو أن شركة آبل بدأت في تتبع أنشطة المستخدمين أثناء وجودهم في متجر التطبيقات، مما جعل البعض يشكون في أن الشركة قد انحرفت بشكل كبير عن مبادئ الخصوصية.اضافة اعلان


واكتشف باحثان أمنيان أن تظام التشغيل Ios يرسل إلى آبل سجلاً مفصلاً عن كيفية تفاعل المستخدمين مع متجر آبل، بما في ذلك المكان الذي ينقرون عليه أثناء التفاعل مع المتجر. ويتم تسليم المعلومات إلى الشركة في الوقت الفعلي عبر ملف JSON.

ويمكن توصيل ميزة التتبع المكتشفة حديثاً هذه بإدخال آبل مؤخراً مواضع إعلانات جديدة إلى مستودع تطبيقات الهاتف المحمول، كما يعتقد البعض، بينما اقترح البعض الآخر أن آبل كانت تتعقب سلوك المستخدم بهذه الطريقة منذ إصدار iOS 14.6 في مايو (أيار) 2021.

ولم تعلق آبل على هذه المسألة حتى الآن، لكن بعض الباحثين لاحظوا أن هذه النتائج تبدو مرتبطة بمواضع إعلانات جديدة يتم تقديمها إلى متجر التطبيقات. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قامت الشركة بإرسال بريد إلكتروني إلى مطوري iOS 
للإعلانات الجديدة المتعلقة بالتطبيقات التي يتم طرحها في علامة التبويب "اليوم" الرئيسية في السوق، وكذلك في قسم "قد تعجبك أيضاً" أسفل قوائم التطبيقات الفردية.

وكانت بداية شركة آبل صعبة نسبياً مع مواضع الإعلانات الجديدة، مع التقارير الأخيرة التي تدعي أن المحتوى غير الأخلاقي أو غير ذي الصلة (على سبيل المثال المقامرة أو تطبيقات المواعدة) كان يشق طريقه إلى هذا الموضع الجديد، مما أثار الغضب بين المجتمع الأوسع.

واستجابت آبل من خلال تعليق الإعلانات مؤقتاً لهذه الأنواع من الإعلانات، ولكن إذا صدقت التقارير الإعلامية، فستقدم آبل المزيد من الإعلانات في المستقبل، بحسب موقع تيك رادار.

 




 

 


 

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