الثلاثاء 2026-05-26 11:09 ص

بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   تشهد محركات البحث العالمية، وعلى رأسها Google، تحولًا جذريًا مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تجربة المستخدم.اضافة اعلان


ووفق تقرير حديث، فإن هذا التغيير دفع العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل جديدة أكثر بساطة وخصوصية، بعيدًا عن البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يهيمن على النتائج.

عصر جديد

أصبح غوغل اليوم يقدم نتائج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ميزة AI Overviews، التي تلخص المعلومات مباشرة داخل صفحة البحث بدلًا من توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب متعددة.

وقد عُرض هذا التغيير خلال Google I/O 2026، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل المواقع المستقلة ومصادر المعلومات التقليدية.

وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة تجعل البحث أسرع وأكثر ذكاءً، يعتبرها آخرون تهديدًا للتجربة الكلاسيكية للويب، التي تعتمد على الروابط والمصادر المفتوحة.

البحث عن بدائل

تزايد القلق بين المستخدمين بشأن الخصوصية، كما أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل نتائج البحث أدى إلى تقليل النقر على الروابط، وهو ما يضر بالمواقع الإخبارية والمدونات المستقلة.

ودفع هذا التحول العديد من المستخدمين إلى تجربة محركات بحث بديلة تقدم تجارب مختلفة، سواء من حيث الخصوصية، أو طريقة عرض النتائج، أو حتى الأهداف البيئية.

وفي هذا السياق، تبرز 6 محركات بحث بديلة تستحق التجربة:

DuckDuckGo: يركز على الخصوصية، ولا يتتبع المستخدمين، ويوفر تجربة مشابهة لغوغل ولكن دون جمع بيانات شخصية.
Brave Search: يعتمد على فهرس مستقل خاص به، ويمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في طريقة عرض النتائج.
Startpage: يعمل كوسيط بين المستخدم وغوغل، إذ يوفر نتائج غوغل دون تتبع أو تسجيل بيانات المستخدم.
Ecosia: صديق للبيئة، يستخدم أرباح الإعلانات لتمويل مشاريع زراعة الأشجار حول العالم.
Kagi: يقدم تجربة خالية من الإعلانات، مع نتائج مخصصة وجودة بحث أعلى دون تتبع المستخدم.
Perplexity AI: يعتمد على الذكاء الاصطناعي التفاعلي، ويقدم إجابات مباشرة مدعومة بمصادر موثوقة بدلًا من الروابط التقليدية.

مستقبل البحث

يشير هذا التحول إلى أن سوق محركات البحث لم يعد حكرًا على غوغل كما كان في السابق، إذ يعكس ظهور أدوات جديدة تعتمد على الخصوصية أو الذكاء الاصطناعي التفاعلي رغبة المستخدمين في تجربة أكثر شفافية وتحكمًا.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن مفهوم البحث التقليدي يتغير تدريجيًا نحو تجربة أكثر تلقائية وذكاءً، لكنه يثير أيضًا مزيدًا من الجدل بشأن مستقبل الإنترنت المفتوح.

ولم يعد اختيار محرك البحث قرارًا بسيطًا كما في الماضي، فبين الخصوصية، والذكاء الاصطناعي، والإعلانات، أصبح المستخدم أمام مجموعة واسعة من الخيارات التي تعيد تعريف طريقة تصفح الإنترنت بالكامل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يُعد البيض والزبادي اليوناني من أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، بفضل احتوائهما على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن الزبادي اليوناني يتفوّق من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة. فبحسب Very

طب وصحة أيهما أفضل لوجبة الإفطار.. البيض أم الزبادي اليوناني؟

تعبيرية

تكنولوجيا بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

ب

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة دخلت المجال الجوي الإيراني

وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

عربي ودولي وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

أحمد العوضي

فن ومشاهير أحمد العوضي: لم أتراجع عن وعد الزواج.. وسأعلنه قريباً

ل

أخبار محلية وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

ب

عربي ودولي روسيا تكشف كيف جرى اغتيال القيادات الإيرانية

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

عربي ودولي إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 