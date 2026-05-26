بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

11:02 ص

الوكيل الإخباري- تشهد محركات البحث العالمية، وعلى رأسها Google، تحولًا جذريًا مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تجربة المستخدم.





ووفق تقرير حديث، فإن هذا التغيير دفع العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل جديدة أكثر بساطة وخصوصية، بعيدًا عن البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يهيمن على النتائج.



عصر جديد



أصبح غوغل اليوم يقدم نتائج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ميزة AI Overviews، التي تلخص المعلومات مباشرة داخل صفحة البحث بدلًا من توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب متعددة.



وقد عُرض هذا التغيير خلال Google I/O 2026، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل المواقع المستقلة ومصادر المعلومات التقليدية.



وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة تجعل البحث أسرع وأكثر ذكاءً، يعتبرها آخرون تهديدًا للتجربة الكلاسيكية للويب، التي تعتمد على الروابط والمصادر المفتوحة.



البحث عن بدائل



تزايد القلق بين المستخدمين بشأن الخصوصية، كما أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل نتائج البحث أدى إلى تقليل النقر على الروابط، وهو ما يضر بالمواقع الإخبارية والمدونات المستقلة.



ودفع هذا التحول العديد من المستخدمين إلى تجربة محركات بحث بديلة تقدم تجارب مختلفة، سواء من حيث الخصوصية، أو طريقة عرض النتائج، أو حتى الأهداف البيئية.



وفي هذا السياق، تبرز 6 محركات بحث بديلة تستحق التجربة:



DuckDuckGo: يركز على الخصوصية، ولا يتتبع المستخدمين، ويوفر تجربة مشابهة لغوغل ولكن دون جمع بيانات شخصية.

Brave Search: يعتمد على فهرس مستقل خاص به، ويمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في طريقة عرض النتائج.

Startpage: يعمل كوسيط بين المستخدم وغوغل، إذ يوفر نتائج غوغل دون تتبع أو تسجيل بيانات المستخدم.

Ecosia: صديق للبيئة، يستخدم أرباح الإعلانات لتمويل مشاريع زراعة الأشجار حول العالم.

Kagi: يقدم تجربة خالية من الإعلانات، مع نتائج مخصصة وجودة بحث أعلى دون تتبع المستخدم.

Perplexity AI: يعتمد على الذكاء الاصطناعي التفاعلي، ويقدم إجابات مباشرة مدعومة بمصادر موثوقة بدلًا من الروابط التقليدية.



مستقبل البحث



يشير هذا التحول إلى أن سوق محركات البحث لم يعد حكرًا على غوغل كما كان في السابق، إذ يعكس ظهور أدوات جديدة تعتمد على الخصوصية أو الذكاء الاصطناعي التفاعلي رغبة المستخدمين في تجربة أكثر شفافية وتحكمًا.



ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن مفهوم البحث التقليدي يتغير تدريجيًا نحو تجربة أكثر تلقائية وذكاءً، لكنه يثير أيضًا مزيدًا من الجدل بشأن مستقبل الإنترنت المفتوح.



ولم يعد اختيار محرك البحث قرارًا بسيطًا كما في الماضي، فبين الخصوصية، والذكاء الاصطناعي، والإعلانات، أصبح المستخدم أمام مجموعة واسعة من الخيارات التي تعيد تعريف طريقة تصفح الإنترنت بالكامل.





