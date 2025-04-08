بعيداً عن ChatGPT.. إليك 7 أدوات ذكاء اصطناعي تسهّل مهامك اليومية

الوكيل الإخباري- في عالم الذكاء الاصطناعي المتطور، قد يربط العديد من الناس هذه التكنولوجيا بروبوتات المحادثة مثل ChatGPT، لكن الذكاء الاصطناعي يمتد ليشمل العديد من الأدوات المتخصصة التي تُحدث ثورة في طرق العمل اليومية. إليك 7 أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أصبحت ضرورية في صندوق أدوات أي شخص يسعى لتحقيق أقصى استفادة من وقته وجهده في 2025.

اضافة اعلان



Riverside.fm (محرر فيديو ذكي لصناع المحتوى)

إذا كنت تُنتج فيديوهات وتواجه صعوبة في التحرير، يساعدك Riverside.fm في اختيار أفضل اللحظات من تسجيلاتك وتحويلها إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر على منصات مثل YouTube Shorts أو Reels. تدعم الأداة تفريغ الفيديوهات بأكثر من 100 لغة، مع خطة مجانية توفر الأساسيات.



Google AI Studio

تقدم Google AI Studio منصة متقدمة تتيح لك التفاعل مع نماذج Gemini، وضبطها بدقة، بالإضافة إلى إنشاء روبوتات دردشة أو تطبيقات خاصة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs). مثالية للمطورين وهواة الذكاء الاصطناعي بفضل إمكانيات التخصيص الدقيقة.



Pickaxe

لمن يرغب في إنشاء تطبيقات دون تعلم البرمجة، توفر Pickaxe حلًا عبقريًا؛ ببساطة تكتب فكرتك بلغة عادية، وتتكفل الأداة بكتابة الكود وتصحيح الأخطاء، وتنفيذ التطبيق. كما أن لديها خطة مجانية للمبتدئين.



Opus Clip (صانع فيديوهات قصيرة)

تستخدم Opus Clip الذكاء الاصطناعي لتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى لقطات قصيرة وجذابة قابلة للانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي. توفر الأداة مزايا مثل الترجمة التلقائية وإعادة التكوين الذكي لتوسيع نطاق الوصول.



Fathom Video (مساعد اجتماعات ذكي)

يوفر Fathom Video مساعدة في الاجتماعات عن طريق تفريغ الجلسات تلقائيًا وتلخيصها، مما يساعدك على التركيز في المحادثة دون القلق بشأن تدوين الملاحظات. يدعم منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams.



Tascade (وكلاء ذكيين لأداء المهام المتكررة)

Tascade هو مساعد رقمي يمكنك تكوينه لأداء المهام المتكررة تلقائيًا، مثل إدارة المشاريع أو التسويق أو الدعم الفني. يعمل على أنظمة متعددة مثل Windows وmacOS وiOS وAndroid.



Airtable (جداول بيانات ذكية بقدرات قواعد البيانات)

Airtable ليست مجرد أداة لجداول البيانات؛ فهي قاعدة بيانات قوية تتيح لك أتمتة سير العمل، ربط السجلات، تعيين المهام لأعضاء الفريق، والتكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Workspace. إنها الخيار المثالي للأفراد الباحثين عن بديل أكثر تطورًا من Excel.