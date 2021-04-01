بـ 'شريحة تحت الجلد'.. ادفع ثمن مشترياتك وافتح الأبواب والكمبيوتر.. فيديو

الوكيل الاخباري - قامت ألمانية تدعى جوليانا فون دير أوي، بزراعة شريحة تحت جلدها تمكنها من الاستغناء عن مفاتيحها الشخصية وحافظة نقودها.

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فبحسب فيديو نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية على حسابها عبر "يوتيوب"، قررت المزارعة الألمانية جوليانا فون دير أوي، أن تزرع شرائحا إلكترونية تحت جلدها.

وقالت جوليانا عن هذه الشريحة إنها باتت تستطيع الآن فتح باب منزلها ودفع ثمن المشتريات وتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بها من خلالها.



وأكدت أن ما دفعها لخوض تلك المغامرة هو كثرت نسيانها، حيث قالت: "دفعني شرود الذهن إلى اتخاذ قرار زرع الشريحة، فغالبا ما كنت أنسى مفاتيحي وأنسى محفظتي".



وعن طبيعة عملية زراعة هذه الشريحة أكدت جوليانا أن عملية الزرع بسيطة جدا وغير مؤلمة، حيث يتم إدخال الشريحة عن طريق حقنة أو إبرة.



وعبرت عن سعادتها بها حيث قالت: "أصبحت حياتي أسهل بفضل هذه الشرائح"، مؤكدة أنها تنوي زرع المزيد من الشرائح للاستخدامات الأخرى.





سبوتنيك