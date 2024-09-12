"بلايستيشن 5 برو" يطرح في السوق.. كم سعره وما مواصفاته؟

ويأتي "بلايستيشن 5 برو" بترقية كبيرة في وحدة معالجة الرسومات (GPU)، إذ تحتوي على 67% وحدات حوسبة أكثر، وتقدّم ذاكرة أسرع بنسبة 28%، وفق بيان للشركة.
وتؤدي هذه التحسينات إلى زيادة سرعة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 45%، مما يوفر تجربة ألعاب أكثر سلاسة.
ومن بين التحسينات الأخرى، هناك ميزة Game Boost، التي تُحسّن أداء الألعاب المتوافقة من PS4، إلى جانب تحسين جودة الصورة لبعض الألعاب القديمة.
كما يدعم الجهاز تقنيات Wi-Fi 7 وVRR، وألعاب بدقة 8K.
وسيصل الجهاز بدون قارئ أقراص، مع إمكانية شراء وحدة قارئ الأقراص المتاحة حالياً لجهاز PS5 بشكل منفصل.
وتشمل التحسينات الأخرى ميزة PS5 Pro Game Boost، التي يمكن أن تنطبق على أكثر من 8500 لعبة متوافقة مع الإصدارات السابقة من ألعاب PS4، القابلة للعب على PS5 Pro.
أما سعر "بلايستيشن 5 برو" فيبلغ 699 دولاراً، وسيكون متاحاً للطلبات المسبقة عبر موقع الشركة في 26 سبتمبر الجاري، على أن يصل الأسواق بدءاً من 7 نوفمبر المقبل.
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