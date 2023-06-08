الخميس 08-06-2023
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الخميس، 08-06-2023 12:40 م

بمشاركة برشلونة ومانشتر سيتي.. ميتا تطلق خاصية القنوات على واتساب

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة ميتا بلاتفورمز، اليوم الخميس، خاصية قنوات واتساب، التي قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستساعد في جعل التطبيق "منتجاً لرسائل البث الخاص".

سيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية.
وأوضحت الشركة أنها ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.
ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.
ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.

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