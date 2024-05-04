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السبت، 04-05-2024 02:01 م

بمناسبة اليوم العالمي لكلمة المرور.. نصائح وإرشادات لتعزيز الخصوصية

ما_المقصود_بكلمة_المرور


الوكيل الإخباري - تعد كلمات المرور خط الدفاع الأساسي في مواجهة التهديدات السيبراني، فهي واحدة من الحواجز الأساسية التي تفصل بين الشخص وقراصنة الإنترنت ونجاح الهجمة السيبرانية.

ومن أكثر الأخطاء شيوعاً التي يقع فيها مستخدمو الإنترنت هي إعادة استخدام نفس البريد الإلكتروني/الهوية وكلمة السر، عبر مواقع وأجهزة متعددة. 

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وبمناسبة اليوم العالمي لكلمة المرور، الذي يُحتفل به في الثاني من مايو (أيار)، نستعرض فيما يلي أبرز النصائح والإرشادات لتعزيز الخصوصية:
1- ضرورة استخدام كلمات سر مختلفة، خاصةً فيما يتعلق بالحسابات المالية والتي تتضمن بيانات حساسة. 
2- التأكد من تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA) لأكبر عدد ممكن من الحسابات.
3- استخدام برامج إدارة كلمات المرور، إذ تعتمد على إنشاء كلمات مرور عشوائية آمنة، مشفرة، ومتاحة عبر جميع الأجهزة الشخصية مما يقلل من عبء محاولة تذكر بيانات تسجيل الدخول المعقدة عبر مواقع متعددة.
4- يجب التأكد من عدم استخدام كلمات أو عبارات شائعة، أسماء أو تواريخ مرتبطة بالمستخدم أو بأفراد عائلته المباشرين. ومن الأفضل أيضًا تغيير جميع كلمات المرور بانتظام مرتين في السنة وتغيير كلمات المرور الخاصة بالشركات كل ثلاثة أشهر.
5- وبالنسبة للشركات، يوصى بتثقيف الموظفين بأهمية كلمات المرور القوية، ومخاطر مشاركة كلمات المرور، والعواقب المحتملة للوقوع ضحية للهجمات السيبرانية.


وبحسب دراسة أجرتها شركة كاسبرسكي نهاية عام 2023، فنحو 76% من الشركات الصغيرة حول العالم، ونسبة 88% منها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تعرضت لحادث سيبراني واحد على الأقل في العامين الماضيين.

 

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