بهذه الخطوات يمكنك مشاركة شاشتك بـ Zoom عبر الهاتف أو الكمبيوتر

الوكيل الإخباري _ مع انتشار الاجتماعات الأونلاين، يسعى العديد من الأشخاص الى مشاركة بيانات الهاتف أو شاشة الكمبيوتر مع زملاء العمل خاصة عند استخدام مكالمة فيديو Zoom.

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حيث يوفر تطبيق Zoom امكانية مشاركة شاشتك من الصفحة الرئيسية - للانضمام إلى مكالمة جارية - أو بمجرد أن تكون بالفعل تجرى واحدة، وتبدو العملية مختلفة قليلاً على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، ويقدم إصدار سطح المكتب بالتأكيد المزيد - بما فى ذلك خيارات لإضافة التعليقات التوضيحية واستخدام السبورة، إليك كيفية القيام بالأمرين معًا.



كيفية مشاركة الشاشة على Zoom من الشاشة الرئيسية للتطبيق:



1. إذا لم تكن قد بدأت مكالمة بعد، فيمكنك بدء مشاركة شاشتك من الشاشة الرئيسية لتطبيق Zoom، ويوجد هذا الخيار على سطح المكتب في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية"، وعلى هاتفك أو جهازك اللوحي ،يوجد هذا فى أعلى علامة التبويب "لقاء ودردشة"، لذا اضغط لبدء العملية.



2. على أي من الجهازين، ستفتح نافذة منبثقة تطالبك بإدخال مفتاح المشاركة أو معرف الاجتماع، وسيتعين عليك إدخال هذه المعلومات للانضمام إلى مكالمة فيديو جارية، لذا اضغط فوق "مشاركة الشاشة" على سطح المكتب أو "موافق" على هاتفك أو جهازك اللوحى عندما تكون جاهزًا.



3. أدخل كلمة السر الخاصة بالاجتماع، اضغط على "انضمام" على سطح المكتب أو اضغط على "موافق" مرة أخرى على تطبيق الهاتف المحمول.



4. من هنا تختلف عملية مشاركة الشاشات قليلاً بالنسبة لإصدار سطح المكتب وإصدار الجهاز المحمول.

كيفية مشاركة الشاشة مرة واحدة على Zoom إذا كنت تجري مكالمة بالفعل:



1. إذا كنت تجرى مكالمة بالفعل، فستبدو العملية مختلفة قليلاً - وقد تكون أسهل، فمن شاشة الاتصال الخاصة بك، اضغط فوق الزر "مشاركة الشاشة"، وسواء كنت تفعل ذلك على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر، ستجد هذا الزر في المنتصف السفلي، واضغط على شاشتك أو حرك المؤشر إذا اختفت هذه القائم، كما يمكنك أيضًا استخدام الاختصار Shift + Command + S على جهاز Mac أو Alt + Shift + S على جهاز الكمبيوتر.



2. على سطح المكتب الخاص بك، سيؤدي هذا إلى فتح نافذة منبثقة بها خيارات، لذا حدد ما تريد مشاركته واضغط فوق الزر الأزرق "مشاركة" للمتابعة.



3. سيؤدى هذا تلقائيًا إلى بث التطبيق أو عرض سطح المكتب الذى اخترت مشاركته، وستظهر نافذة تكبير صغيرة فى الجزء العلوى من الشاشة لتذكيرك بأنك تبث. إذا قمت بالمرور فوق هذه النافذة المنبثقة، يمكنك العثور على المزيد من الخيارات.



4. إذا كنت ترغب فى مشاركة شاشة مختلفة، فاضغط فوق الخيار الأخضر "مشاركة جديدة" فى المنتصف، وسيؤدى هذا إلى إعادة فتح القائمة، حيث يمكنك التبديل بين التطبيقات أو اختيار استخدام السبورة، بالإضافة إلى خيار "مشاركة جديدة"، ستجد أزرارًا أخرى مفيدة.



اضغط فوق الأزرار المناسبة لكتم الصوت أو إلغاء كتمه وبدء تشغيل الفيديو أو إيقافه، واضغط فوق "المشاركون" لعرض المشاركين. ابحث عن معلومات الاجتماع أدناه، ثم اضغط فوق "إيقاف المشاركة" أو "إيقاف المشاركة مؤقتًا" لإيقاف البث.



اضغط على "تعليق توضيحي" لفتح نافذة منبثقة منفصلة، ثم اضغط فوق "X" لإغلاق هذه النافذة، حيث ستجد العديد من الأدوات.



اضغط على "المزيد" لفتح قائمة منسدلة حيث يمكنك العثور على نسخة مكثفة من ميزات اتصال Zoom ، مثل الدردشة مع المتصلين أو دعوة المزيد.

المصدر :اليوم السابع



